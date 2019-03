Rivera dice respetar a los militantes que le piden que explique el pucherazo mientras su partido les amenaza con la expulsión

Publicada el 27/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 26/03/2019 a las 21:53

“Nada que decir”

Las sospechas sobre las vulnerabilidades del sistema de votación por ordenador de Ciudadanos no se disipan, por más que su presidente, Albert Rivera, haya dado el asunto por “solventado”. Los candidatos que perdieron las primarias en al menos una decena de procesos internos, arropados por un amplio número de militantes que supera el centenar de personas descontentos con la forma en que el partido ha tratado de zanjar el asunto —sin dar explicaciones— yaEntre todos están recopilando la información de que disponen sobre el proceso telemático de votación que quedó en evidencia después de queen las primarias de Castilla y León para derrotar al aspirante elegido por la militancia, el hasta hace poco portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso, Francisco Igea. El aspirante de Cs a la presidencia catellanoleonesa, proclamado como tal después de que el Comité de Garantías del partido se viese obligado a anular los votos falsos, está evitando convertir este asunto en un motivo de confrontación. Pero aún así este martes, en respuesta a los periodistas en un acto en Burgos, no dudó en contradecir a su jefe de filas al asegurar queEl proceso “está cerrado únicamente en lo que atañe a la resolución de votos”, precisó, pero el resto, lo que atañe a quién y cómo cometió el fraude, “permanece abierto” y “no se puede dar por concluido”.La candidata del Cs a la Alcaldía de Madrid,preguntada también por este asunto en un acto en la capital —el caso del fraude en las primarias persigue a los candidatos de Ciudadanos allí donde van—, aseguró que “la gente que quiera pedir más información siempre va a tener información”, pero a continuación dio por zanjado el problema. El Comité de Garantías es “quien tiene las funciones y la labor de investigar, de publicar la información y tomar resoluciones” y ese es un procedimiento “muy garantista” que “estáEse mismo Comité de Garantías es el que la semana pasada envió una carta a los militantes que pidieron explicaciones sobre las primarias en la queLa misiva les advertía de la posibilidad de haber incurrido en “una situación anómala y perjudicial para el partido, con publicidad externa en grupos de redes sociales y/o medios de comunicación y que podrían ser conculcadoras” de las normas del partido.El articulo 12 de los Estatutos de Ciudadanos castiga con penas de suspensión, pérdida de cargo, inhabilitación ya los afiliados cuyas “manifestaciones públicas menoscaben el buen nombre del partido o de sus afiliados”, así como la “realización de manifestaciones públicas que puedan ser consideradas desleales o contrarias a los intereses del partido”.La amenaza, sin embargo, parece no haber surtido efecto. Y el presidente de Ciudadanos, preguntado por la posibilidad de que los militantes descontentos acudan a los tribunales si el partido no aclara lo sucedido, optó por no responder.más allá de reconocer que los militantes tienen “derecho a recurrir internamente y todos los españoles a tomar decisiones si quieren ir a un tribunal". "Respeto absoluto a cualquier militante que quiera ejercer sus derechos”, añadió.La abogadamilitante de la formación naranja y portavoz de la plataforma que representa a los afiliados disconformes con la actuación del Comité de Garantías, asegura quedel partido. En declaraciones a la Cadena SER, la letrada aseguró que cada vez son más los militantes que se están poniendo en contacto para hacer llegar sus sospechas sobre las vulnerabilidades del sistema de votación.Las sospechas afectan tanto a la privacidad del voto —hay quien piensa que el sistema utilizado por Ciudadanos no garantiza el anonimato— y a la posibilidad de introducir sufragios falsos, dos circunstancias que por sí solasEn sus declaraciones, Balibrea dio a entender que la presentación de una demanda en los tribunalesdetalladas y creíbles sobre el procedimiento de votación, que desde hace semanas ensombrece la precampaña electoral de Ciudadanos.