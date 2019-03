El PP desvincula el futuro de Casado como líder del resultado de las generales

Publicada el 28/03/2019 a las 13:01 Actualizada el 28/03/2019 a las 14:00

El líder delPablo Casado, se enfrentará a las urnas el próximo 28 de abril cuando todavía no lleve un año al frente de su partido. Y lo va hacer en un contexto muy complejo de división del centroderecha y a la baja en las encuestas. En el grueso de los sondeosEn Génova están convencidos de que en las elecciones generales les va a ir mucho mejor que en las encuestas. Y que no es nada descartable el escenario de un pacto a la andaluza sumando los escaños de Cs y Vox para formar Gobierno. Pero, en caso contrario, las fuentes consultadas. Es decir, que una debacle electoral no llevaría a Casado a bajarse de la presidencia del partido.Las fuentes de la dirección nacional consultadas recuerdan que ganó por una amplia mayoría aen la última fase de las primarias. Y que lo hizo, además,. También recuerdan el resultado en Andalucía, la convención ideológica del pasado febrero o la "renovación en las listas".Es precisamente esa renovación en las listas la que le ha abierto a Casado una brecha en el partido.en las listas al Congreso, dando la sensación de que haber estado al lado del expresidente, o de la otra candidata, penaliza. Pese a que prometió integración.Así, hombres clave en el equipo de Rajoy comoCarlos Floriano o Juan Carlos Vera han sido desplazados al Senado.Los dirigentes consultados señalan que el malestar interno no llegará muy lejos, es decir, que nadie se atreverá a alzarse como portavoz de un sector crítico porqueantes de las elecciones municipales y autonómicas. Pero que después, con todo el mapa de resultados sobre la mesa, no es descartable.Este jueves,, presentó junto a la Puerta de Alcalá de Madrid a los candidatos por la capital al Congreso y al Senado . Tras la foto de familia, atendió a los medios de comunicación.En su intervención inicial, aseguró que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, había dicho "la verdad" en sus declaraciones sobre la independencia de Cataluña, ya que, a su entender, ésede Pedro Sánchez y no las medidas que presentó un día antes.Fue la reacción del jefe de los conservadores después de que Iceta defendiera lo siguiente: "subrayó el dirigente socialista en una entrevista en Berria."De eso van las elecciones, de si España va a seguir siendo lo mismo o una nación de naciones,si vamos a seguir viviendo en una España unida o si tendremos una confederación en la que una autonomía como Cataluña puede decidir separarse", sostuvo."Así se escribe la historia, la que muchos intentan ocultar en corazones y en muchas banderas de Europa y de España, las mismas que mancillan, diría en alusión a los socialistas de Sánchez.Casado quiso restar peso a la polémica generada el día anterior, cuando respondió ofreciendo el Ministerio de Exteriores a Rivera después de que este lanzara la propuesta de