El Parlamento rechaza las ocho alternativas para el 'Brexit' planteadas por May

Publicada el 28/03/2019 a las 09:02 Actualizada el 28/03/2019 a las 09:41

El Parlamento de Reino Unido ha aprobado este miércoles una enmienda paraen caso de que el acuerdo presentado por la primera ministra, Theresa May , reciba luz verde en la Cámara de los Comunes.Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión británica BBC,. En caso de que el acuerdo no sea aprobado, la nueva fecha para el Brexit será elPor otra parte, los parlamentarios han rechazado lassobre posibles alternativas al acuerdo del Brexit negociado por la premier británica.Entre los planes rechazados figuraba uno sobre uny un plan para que Reino Unido permaneciera en la Unión Aduanera. Pese a que han sido los que han logrado más apoyos, han sido igualmente derrotados.Igualmente, han sido rechazadas las mociones sobre una revocación del Artículo 50 para evitar un Brexit desordenado y un plan alternativo presentado por elLasen el órgano de gobierno del Partido Conservador en el Parlamento y les ofreciera su dimisión para la siguiente fase del Brexit si apoyan el acuerdo negociado por Londres y Bruselas en una tercera votación.Posteriormente, la oficina de May ha enviado un comunicado a los diputados conservadores que, cuando Reino Unido abandonará la UE , si el acuerdo es aprobado, conforme a la prórroga concedida la semana pasada por los líderes europeos, según informa Reuters.La Cámara de los Comunes ya ha rechazado dos veces --una el 15 de enero y otra el 12 de marzo-- el acuerdo del Brexit, pero. El presidente de la cámara baja, John Bercow, ha advertido de queHasta ahora, una mayoría de conservadores se ha negado a dar luz verde al Acuerdo de Retirada por el 'backstop' o el mecanismo de emergencia diseñado por las partes para evitar que con la ruptura vuelva laNo obstante, algunos 'tories' han comenzado a ceder y sopesan aprobar el acuerdo del Brexit por considerar que es la menos mala de todas las opciones posibles en estos momentos, que incluyen una, cancelar el divorcio o celebrar un segundo referéndum.Estaba previsto que Reino Unido abandonara la Unión Europea el 29 de marzo, pero la prórroga obtenida por May de los Veintisiete ha aplazado el Brexit hasta el 12 de abril, si no hay acuerdo, o el 22 de mayo, si el Parlamento aprueba lo acordado.