La Junta Electoral prohíbe a TV3 y Catalunya Ràdio decir "presos políticos" y "exilio"

Publicada el 28/03/2019 a las 20:50 Actualizada el 28/03/2019 a las 21:52

"Pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad" en los medios públicos

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha prohibido este juevesutilizar las expresiones "presos políticos", "exilio" y "juicio a la represión" por considerar que forman parte delque concurren a las elecciones, informa Europa Press.Según la resolución de la Junta Electoral, la utilización de estas expresiones es contraria "al principio de pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa" que deben regir la actuación de los medios públicos de comunicación en periodos electorales.Argumentan que losgestionados por la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) deben de abstenerse de llevar a cabo "prácticas informativas que se aparten injustificadamente de la, en perjuicio de la neutralidad informativa que caracteriza especialmente a dicho periodo". También consideran que no puede utilizarse la expresión "juicio a la represión" para referirse al que se celebra en el Tribunal Supremo a losporque se trata de "un juicio realizado dentro de las normas del Estado de Derecho".Fueel partido que llevó este tema a la Junta Electoral así como también la retransmisión de la manifestación en favor de los presos el 16 de marzo en Madrid.La Junta Electoral Central (JEC)contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) por vulnerar los principios deen la cobertura de la manifestación a favor de los presos políticos del procés el pasado 16 de marzo en Madrid, informa Europa Press.En su resolución, la JEC ordena a la Junta Electoral de Barcelona esta medida epara las formaciones que no apoyaron esa manifestación con "un tiempo de cobertura de un total dede duración para todas ellas,denunciada, que se distribuirán en proporción a la representación parlamentaria obtenida".De este modo, revoca el acuerdo anterior de la Junta Electoral Provincial de Barcelona al entender que se vulneraron los principios de pluralismo político y neutralidad informativa e insta a la CCMA a cumplir "de forma escrupulosa" las exigencias de respeto a los principios de "pluralismo político, neutralidad informativa,y proporcionalidad" durante el resto del periodo electoral.En su argumentación, la JEC ha subrayado que la manifestación del pasado día 16 en Madrid se realizó en "periodo electoral" y tenía un carácter "inequívocamente partidista" al haber sido convocada por entidades como la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural , "que notoriamente se identifican con alguna de las formaciones concurrentes a las elecciones".Asimismo, censura no solo la cobertura de la manifestación en directo por parte de los medios catalanes durante más de dos horas, sino también el despliegue de medios –con múltiples entrevistas que incluyeron a líderes de partidos independentistas–, así como, "que concentró en este acto la mayor parte de la información proporcionada por dichos medios, de manera continua y casi exclusiva", tanto en su canal general como en el canal específico de noticias 3/24 durante el día."De esta manera, se produjo una puesta a disposición del medio a favor de los intereses partidistas defendidos por los convocantes del acto con vulneración de los principios de pluralismo político y neutralidad informativa". Ha alegado la JEC que, además, ha señalado que el hecho de que "algunos medios privados diesen también cobertura a esta manifestación carece de relevancia puesto queinformativa, que solo resulta aplicable a los medios públicos".En concreto, en cuanto a la referencia a, la JEC ha señalado que no se puede "acoger" puesto que "el formato utilizado" con las características y el formato de la cobertura proporcionada por TV3 y el Canal 3/24.Contra este acuerdo, que es, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en eldesde su notificación.