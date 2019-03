La candidata de Vox en Bizkaia, a Aznar: "Yo le hablo a la derechita cobarde cuando quiera y mirándole a los ojos"

Publicada el 28/03/2019 a las 11:08 Actualizada el 28/03/2019 a las 12:06

La "derechita cobarde",que ha preservado el nefasto legado de Zapatero, quiere ahora como ministro de exteriores a un señor que no cree en la soberanía de España y quiere disolverla en una federación internacional. https://t.co/xNBl4BA6We — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 27 de marzo de 2019

Numerosos dirigentes de Vox han reaccionado a las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar y han insistido en sus críticas al PP. Así, por ejemplo, la candidata de Vox por Bizkaia,, que antes militó en las filas del PP, ha asegurado que "yo le hablo cuando quiera mirándole a los ojos de la. Y se lo explico detenidamente mientras le mantengo la mirada cuanto precise. Y a su protegido [Pablo Casado]. Solo faltaba".En un mitin celebrado este miércoles en Valencia, Aznar llamó a no dividir el voto del centroderecha y advirtió de que, mirándole a la cara, nadie se atrevería a tildar al PP de "derechita cobarde" —calificativo utilizado habitualmente por Vox para hablar del PP—. "La derechita cobarde que", ha replicado Abascal en su cuenta personal de Twitter tras conocer las palabras del que fuera líder del PP.Pero además, Abascal ha atacado la oferta del actual presidente del PP,, al líder de Ciudadanos,, para hacerlo ministro de Asuntos Exteriores. "Un señor que no cree en la soberanía de España y quiere disolverla en una federación internacional", ha avisado. También la líder de Vox en Madrid,, cree que las palabras de Aznar no dejan en buen lugar a Casado, al que. "¡Qué forma más absurda de debilitar a su propio candidato!", ha reconocido.