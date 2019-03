Los dislates de Suárez Illana sobre el aborto: "Eso también lo hacían los neandertales, pero ellos esperaban a que naciera para cortarles la cabeza"

Publicada el 28/03/2019 a las 12:48 Actualizada el 28/03/2019 a las 14:23

"EnAdolfo Suárez Illana, número dos del PP en las listas al Congreso por Madrid, de la entrevista que ha concedido este jueves a a Carlos Alsina en el programa Más de uno de Onda Cero , en la que se ha posicionadoSegún el político popular, el primer derecho de alguien es "el derecho a la vida" y que por tanto "la primera obligación" que tenemos es "la defensa de la vida y, como por ejemplo la legítima defensa". Preguntado por si el PP llevará en sus propuestas a la Presidencia del Gobierno la, Suárez Ilana ha explicado que no es posible porque. "Yo no soy de esa tendencia, sino de la contraria. Estoy en minoría y he de reconocerlo. Por tanto, mi trabajo se debe basar, primero, en cambiar la tendencia explicando a la sociedad cuál es mi punto de vista y ver si lo comparten o no. Esa es la labor de un líder, y no la de seguir lo que los demás hacen".Además, se ha atrevido a comparar laentre sí y con el derecho a abortar, para explicar que el Estado ha de destinar parte de su presupuesto a "reducir" las cifras del aborto: "Nosotros hemos votado en el Parlamento hace muy poco tiempo dar 200 millones de euros para combatir la lacra de la violencia machista en el hogar que se lleva la vida de 50/60 mujeres cada año, que me parece una salvajada. Me parece bien que luchemos contra ello. Dedicamos cada año 740 millones de euros para la seguridad vial, que se lleva la vida de entre 1.500 y 1.800 compatriotas cada año, y me parece bien. Y curiosamente no estamos haciendo nada en dos apartados. Uno, se lleva la vida de 8.000 personas cada año, el, y no hablamos de él, y otro; el, que se lleva 100.000 vidas al año"."Con independencia de cualquier sentido político, moral, religioso... lo que usted quiera, desde un punto de vista humano y en un invierno demográfico como el que vivimos es una salvajada que no hagamos nada por intentar entender cuál es el problema y reducir esas cifras. Sobre todo si estamos viendo verdaderas, ha expresado. Además ha explicado que pertenece a una organización que "ayuda" a mujeres que están embarazadas a que sean madres "si así lo desean", para volver a insistir en que es el Estado el que se debe de encargar de las mujeres que "tienen problemas y no saben si deben o no deben tener ese hijo". "Si tiene un problema porque piensa que su padre va a hacer algo o piensa que su marido va a decir no sé qué o no tiene posibilidades económicas, es el Estado, que es el brazo fuerte en el que se debe apoyar el débil, debe estar ahí para ayudar"Ante estas palabras Alsina le espeta que su discurso no ampara a las mujeres que no quieren ser madres, a lo Suárez Illana responde que "eso es otro tema", pero que él lo que tiene que hacer es dar su punto de vista. "En Red Madre de 100 mujeres que ayudamos, 90 deciden ser madres. El año pasado con 400.000 euros conseguimos salvarle la vida a 11.000 niños y esto es una birria de dinero. Muchas veces se trata de cariño, de ayuda para unos pañales, para cambiar el piso, para que sus padres acepten el hecho de que van a tener un niño... dar ayudas".Asimismo, también ha explicado que. "Si no lo tocamos [al cigoto] acabará siendo una vida, eso es incuestionable. El que a mí me diga que se puede matar antes o después le diría queOtras de sus frases para reforzar su ideario sobre el aborto ha sido que "y que