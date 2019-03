Suárez Illana, sobre la oferta de Libertas que rechazó: “Rivera se acogió a la eurofobia y el derecho a la vida y ahora defiende el europeísmo y el aborto”

Publicada el 28/03/2019 a las 10:25 Actualizada el 28/03/2019 a las 11:10

El número dos del PP en las listas al Congreso por Madrid,, ha dado este jueves más detalles sobre cómo en 2007 la formación de ultraderechale ofrecióoferta que él rechazó pero a la que el líder de Ciudadanos,, sí se sumó.En una entrevista en Onda Cero , Suárez Illana ha añadido: "Albert sí aceptó, y", ha dicho."Lo de la eurofobia no lo comparto y el derecho a la vida es fundamental [...] Yo no iba a permitir que se rompiera un partido que sirve a los intereses de España", ha manifestado.A pesar de que este miércoles Ciudadanos negó la revelación de Suárez Illana , éste ha insistido: "Esto [la oferta de Libertas] sería en 2007 aproximadamente. Me contaron la historia, me insistieron.", ha concluido.