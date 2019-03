Villarejo pide al juez que analice el material que almacenó para corregir "líneas erróneas" sobre el 11M

Publicada el 28/03/2019 a las 16:09 Actualizada el 28/03/2019 a las 16:18

Faltan datos objetivos

El comisario jubilado y en prisión provisionalha prestado declaración este jueves durante algo más de dos horas en la Audiencia Nacional sobre la información que dice tener en relación a la "autoría real" de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid en este sentido.Así lo ha explicado en declaraciones a los medios su abogado, Antonio García Cabrera, quien ha destacado que "" que ha trasladado a la Audiencia Nacional y "otras que considera que son erróneas" y "especialmente, sobre la autoría del atentado"."Si el tribunal quiere seguir avanzado en esta investigación, lo que debe hacerse es analizarse el material que le fue intervenido en su domicilio y", ha señalado.Sobre el hecho de que ahora quiera aflorar datos relevantes sobre los atentados, 15 años después, el abogado ha afirmado que "". "Ha ido recabando la información y siempre la ha puesto a disposición de sus superiores de forma verbal y escrita. El uso concreto que se hiciera de esa información no es responsabilidad de Villarejo", ha apostillado.El letrado presentó el pasado 27 de febrero dos escritos en la Audiencia Nacional en los que exponía que, dado que tras los atentados habrían estadoy no se siguió aquella línea.García Cabrera ha añadido que Villarejo se ha ratificado en la versión que volcó en aquel escrito y ha "añadido algunos datos", si bien sobre los detalles del documento "no se le ha preguntado porque ya están identificadas las personas que se considera que podrían transmitir algún tipo de información, especialmente de servicios secretos extranjeros, suficiente para esclarecer estos hechos".Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, explican que, al margen de la que según afirma, obra ya en la Audiencia Nacional porque le fue intervenida a su detención en 2017, la misma que pide que se busque y analice.Señalan además, las mismas fuentes quede los atentados o incluso judicializados.