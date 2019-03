El confidente venezolano usado por la policía política contra Iglesias confesó ante notario que su actuación fue "requerida por Interior"

Publicada el 29/03/2019 a las 15:18 Actualizada el 29/03/2019 a las 16:22

El Ministerio del Interior del PPpara obtener información perjudicial para Podemos y su secretario general, Pablo Iglesias. Así consta en una declaración que registró ante notario en 2016 este propio confidente,, que fue quien filtró a la policía el documento que supuestamente demostraría la existencia de una cuenta bancaria a nombre de Iglesias en Granadinas en la que el Gobierno venezolano habría ingresado 272.000 dólares. La información, posteriormente, fue publicada por Ok Diario, dirigido por Eduardo Inda.En dicho documento firmado ante notario, al que ha tenido acceso, Arias asegura que desde febrero de 2016 estuvo "colaborando como informador con la policía española aportándole todo tipo de documentos sobre el dinero que ha aportado el Gobierno bolivariano de Venezuela tanto al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) como a Podemos y sus dirigentes, entre otros, Pablo Iglesias Turrión, en este último caso, entre otras, en una cuenta de Euro Pacific Bank de las Islas Granadinas". Y asegura que "toda esta colaboración ha sidodel Gobierno de España". La veracidad de los documentos no ha sido acreditada nunca.Por su colaboración con la policía política, y tal y como consta en la documentación examinada por este diario,, según adelantó este mismo viernes El País . La autorización, por un periodo de un año, se le concedió "por circunstancias excepcionales", concretamente por "razones de colaboración con las autoridades policiales", y el máximo responsable de su concesión fue el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, número dos de Interior con el ministro Jorge Fernández Díaz.La información sobre la supuesta cuenta de Iglesias en Granadinasy en ella se aseguraba que el presidente venezolano Nicolás Maduro "efectuó un pago de 272.325 dólares a Pablo Iglesias a través de un banco situado en un paraíso fiscal" en marzo de 2014, dos meses después de la fundación de Podemos. Unos días después,acusándole de no contrastar la información y negando que ni él ni ningún miembro de su familia hubieran "tenido jamás cuentas bancarias en paraísos fiscales", así como haber recibido ningún pago del Gobierno de Venezuela. Asimismo, la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela negó, mediante un comunicado, la información de Ok Diario.La justicia, no obstante,. En abril de 2017, un juzgado de primera instancia de Madrid consideró que la información publicada por Ok Diario era "veraz, contrastada y de interés general", lo cual no implica necesariamente que fuera cierta. En mayo de 2018, por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de Iglesias confirmando el veredicto del juzgado de primera instancia. El asunto está ahora pendiente de que decida el Tribunal Supremo.