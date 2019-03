La Audiencia Nacional fija 189 millones de fianza a los acusados del agujero de 35,7 millones de Caja de Ahorros del Mediterráneo

Publicada el 29/03/2019 a las 17:24 Actualizada el 29/03/2019 a las 17:47

"Omitieron deliberadamente" las condiciones de la tasación

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha enviado a juicio la operación de reestructuración de Hansa que ocasionó un agujero de 35,7 millones de euros a la(CAM) y ha fijadopara garantizar que los cuatro acusados pueden afrontar la responsabilidad civil si son condenados.En un auto fechado el 26 de marzo, Tardón acuerda la apertura decontra la ex directora General Adjunta de la CAM Dolores Amorós; al entonces director General de Empresas, Daniel Gil Mallebrera; al que era director general de TIP, la sociedad que creó la caja para proyectos urbanísticos, Vicente Sánchez Asensio; y al cooperador necesario de todos, Rafael Galea, de Hansa.La Fiscalía acusa a todos ellos de un delito de administración desleal y pide penas de, salvo para Galea, de quien solicita dos años de prisión. No obstante, la acusación ejercida por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) acusa a todos además por un delito continuado de distracción desleal del dinero público con el mismo rango de condenas.En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público pide que los, mientras la acusación que ejerce este organismo financiero lo eleva a 142 millones de euros de los que habrán de responder subsidiariamente Hansa Urbana y Management Service.La juez ha fijado por ello la fianza en 142 millones de euros más el tercio correspondiente, que eleva la cuantía a casi, que los cinco acusados deben presentar "en el plazo de veinticuatro horas de forma conjunta y solidaria para asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que pudiera imponérseles". Sitúa asimismo a las dos mercantiles como responsable civil subsidiario y como civil directo, a la Caja de Seguros Reunidos (CASER) hasta el límite máximo asegurado.Además, pide que formalicen fianza Amorós, Gil y Sánchez por importe de 192.000 euros y a Galea de 96.000 para cubrir lasen que hubieran podido haber incurrido.Los hechos se remontan a 2002, cuando a propuesta de Gil Mallebrera, la CAM creó TIP para participar en proyectos de desarrollo de suelo con sus clientes creando sociedades conjuntas y facilitando después que la entidad financiara las operaciones. Una de esas empresas 'cliente' era, dedicada a la promoción inmobiliaria y en menor medida, a intereses en hoteles.Cuando a finales de 2010 la CAM afrontaba la amenaza de intervención del, acordó con Hansa Urbana una doble operación que buscaba arrojar plusvalías de 40 millones de euros a su cuenta de resultados. Primero, TIP vendería a Hansa urbana las participaciones que tenía en dos de sus filiales a cambio de más peso en la matriz. Después, vendería al socio mayoritario de Hansa, Rafael Galea, esos nuevos títulos por recompra.En esa primera operación se valoraron las participaciones atendiendo a unos terrenos que constituían el principal activo de Hansa, tasados enen el que se advertía de que había que estimar el valor comercial de aquel suelo teniendo en cuenta, entre otras cosas, que se dieran licencias urbanísticas que hicieran posible el proyecto. Sin considerar esta situación, la CAM dio por buena la tasación. Los permisos nunca llegaron.El auto explica que Vicente Sánchez Asensio expuso a la CAM el proyecto en diciembre de 2010 "omitiendo de forma deliberada y consciente que la tasación estaba condicionada a la obtención de unas licencias que aún no habían sido conseguidas". Dolores Amorós, que defendió la iniciativa ante la comisión económica de la CAM y en presencia de Daniel Gil Mallebrera, tampoco comunicaron a la Caja esta información.En junio de 2011, Hansa Urbana entró en una situación "crítica" pory como la CAM tenía una alta participación en la mercantil, Amorós defendió ante el Consejo de Administración de la caja una reestructuración de su deuda que implicó, entre otras medidas, comprar los mismos terrenos objeto de la primera operación tomando como referencia la tasación de 443 millones de euros, sin que se hubieran dado las licencias necesarias para que tuviese ese valor.De este modo, "a pesar de no contar con las autorizaciones preceptivas, la CAM, a través de Amorós, Gil Mallebrera, Sánchez Asensio y en connivencia con Galea Expósito, acordaron el valor de los terrenos de acuerdo con una tasación que los estimaba en un valor muy superior al real", de modo que por el 24,9% de los mismos la caja perdonó 35,7 millones de euros de deuda a Hansa Urbana. El, según explica el auto, era de cero euros.