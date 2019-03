La exjefa de Economía de los telediarios de la etapa del PP pierde el juicio frente a RTVE

Publicada el 29/03/2019 a las 11:27 Actualizada el 29/03/2019 a las 11:41

Demandas rechazadas y contratos en fraude de ley

, jefa de el área de Economía en los Informativos de TVE durante la anterior dirección,contra RTVE, en la que reclamaba que "la decisión empresarial de cesarla en el cargo de subdirectora de Economía en los Informativos de TVE, y la adscripción como redactora al programa Parlamento constituyende condiciones que exceden de los límites de la movilidad funcional, habiendo sido degradada, y que vulnera derecho fundamental a la libertad ideológica".En la sentencia, la jueza Concepción del Brío Carretero, del Juzgado de lo Social número 27 de Madrid, dictamina que "al menos dos ocasiones tras ser cesada como directiva reingresó ocupando puesto conforme a su categoría de redactora- informadora, siendo que ahora igualmente tras su cese como directiva ha sido adscrita a puesto de su categoría, ocupación y ámbito sin que le corresponda ser adscrita al puesto que pretende que es de Mando orgánico, y el puesto ocupado no atenta contra su dignidad al ser correspondiente y adecuado a la categoría ostentada conservando los complementos oportunos por haber desempeñado puestos directivos o de Mando". De este modo, fallay advierte de que la sentencia no es recurrible en instancia alguna.Gómez Salcedo, que trabaja en RTVE desde 1987, fue, y se vio obligada a dimitir tras enviar por error al Consejo de Informativos un correo destinado a, miembro del Consejo de Administración, designada por el PP. En el texto describía a varios miembros del órgano de representación de la redacción como integrantes del "Comando Rubalcaba" y se refería a su ideología como". Tras unos meses como redactora, el siguiente director de Informativos,, la designó jefa del área de Economía, tarea que desempeñó hasta agosto del pasado año, en que fue cesada por la actual directora,Durante los años al frente de ese área, Gómez Salcedo fue señalada en los informes del Consejo de Informativos como responsable de múltiples casos de manipulación y censura, así como de marginar a los redactores de mayor experiencia en la elaboración de noticias que pudieran ser desfavorables al Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, todos los miembros fijos de la sección firmaron un escrito de protesta, en el que señalaban la discriminación que sufrían y como eran relegados a tareas menores, mientras los asuntos de mayor relevancia eran encargados a miembros de la denominada "".Frente a esta realidad, la periodista aducía en la demanda que su relevo formaba parte de", que vulneraba sus derechos fundamentales, ya que se consideraba discriminada por motivos ideológicos; también aseguraba que la designación para el programa Parlamento atentaba contra su desarrollo profesional y que se debía a no haber participado en la protesta de los "viernes negros", por lo que solicitaba, además una compensación económica.Para la jueza de este caso, el nombramientos de una administradora provisional única "supuso un proceso de renovación de cargos directivos y de otra índole en la Corporación –ceses de los anteriores y nombramientos nuevos– a semejanza de lo que suele acontecer y es habitual en la entidad, de todos conocido por notorio, cuando por cambios de Gobierno de la nación u otra circunstancia se produce un cambio en la Presidencia de la Corporación. De hecho la propia actora no ha sido ajena a estos vaivenes a lo largo de su dilatada vida laboral en la CRTVE como es de, habiendo sido nombrada para ocupar puestos directivos y cesada de los mismos".Esta demanda rechazada se suma a la obtenida por la número 2 de Informativos con Gundín,, que fue adelantada por el portal Vertele, y que fue desestimada con argumentos jurídicos muy similares; caso distinto es el de, ya que su demanda no fue a juicio, al pactar la finalización de su contrato con la actual dirección. Sin embargo, sí han tenido éxito en sus requerimientos significados directivos durante la etapa del PP, como es el caso de Julio Somoano, o Elena Sánchez, que obtuvieron la fijeza tras sus respectivas demandas.Otros, como, lograron la permanencia, aunque no en su anterior puesto directivo, al ser destituidos mientras disfrutaban de una reducción de jornada, lo que invalidaba el despido. También permanece en RTVE, que fue editora del TN 1, hermana de la citada Carmen, y a la que se otorgó un contrato indefinido en la etapa de mando de su hermana. Sobre estos contratos en posible fraude de ley, que han permitido la continuidad en RTVE de directivos externos a la plantilla, se han manifestado en numerosas ocasiones los sindicatos de izquierda presentes en la empresa. En esa dirección, han criticado que la directora de Recursos Humanos, bajo cuya dirección fueron firmados, continúe desempeñando el mismo puesto en la actualidad.