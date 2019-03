Más de 80 plataformas se manifestarán este domingo en Madrid para reclamar medidas contra la despoblación

Publicada el 29/03/2019 a las 17:00 Actualizada el 29/03/2019 a las 17:21

Pequeños agricultores y ganaderos acudirán a la marcha

Más de 80 plataformas participarán en la manifestación' convocada este domingo en la Plaza de Colón de Madrid por 'Soria Ya' y 'Teruel Existe', paraAsí lo ha confirmado a Europa Press la portavoz de la plataforma 'Soria YA' Silvia Largo, quien ha hecho hincapié en que durante la marchaSin embargo, el presidente de Ciudadanos Albert Rivera , anunció esta semana quede 'La España vaciada' en Madrid.La marcha comenzará en la Plaza de Colón, desde donde se dirigirá por el Paseo de Recoletos hasta Cibeles, continuando por el Paseo del Prado para, frente a la fuente de Neptuno.Las plataformas 'Soria ¡Ya!' y 'Teruel Existe' han animado a los ciudadanos de todas las comunidades autónomas a participar en la manifestación paraAdemás, han explicado que el abandono de muchas zonas de España se ha producido por la falta depor parte de los gobiernos."Por mucho que tengamos, si no tenemos oportunidades difícilmente podremos competir con el resto", han destacado ambas plataformas, que exigirán en la marcha a los futuros gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico, que "pongan el foco de atención en esta realidad que se ha escondido debajo de una alfombra mediante inversiones prometidas y nunca ejecutadas".Asimismo, han advertido a los partidos políticos que "porque lo consideran "una falta de respeto y descalificación" hacia los afectados. "Porque los de la 'España Vaciada' están dando un ejemplo de unidad ante un objetivo común", han añadido.La manifestación se ha organizado en la capital porque han considerado que se trata "de un problema de todos" los españoles y no sólo de los afectados, porque, a cambio de quedarse territorios sin poblar,Además, han destacado queque pueden reconvertir la situación de despoblación, por eso, en nombre del movimiento, 'Soria ¡Ya!' y 'Teruel Existe' han asegurado que van a "resistir" en esta lucha para "seguir viviendo" en sus ciudades y pueblos con "las mismas oportunidades" que el resto de territorios.En la marcha participará la(UPA). "Los pequeños y medianos agricultores y ganaderos no podemos faltar a esta cita que servirá de altavoz a las demandas y necesidades de los habitantes del mundo rural", ha señalado la vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, que participará en la manifestación.De hecho, UPA ha hecho un llamamiento a todos sus afiliados y afiliadas, sobre todo familias de agricultores y ganaderos de España, para que acudan y secunden la protesta. "No hay futuro para el mundo rural y para la supervivencia de los pueblos sin un campo vivo, y para ello", han resaltado desde UPA.Los grupos de acción local de Guadalajara que instaron el manifiesto suscrito en Sigüenza de lucha frente a la despoblación también han confirmado su asistencia a la manifestación y han recordado la labor que vienen realizando desde 1991 para evitar la desaparición de sus pueblos y han vuelto a pedir el apoyo de partidos y administraciones en este camino.También han incidido en que el problema de la despoblación es algo que "debe unir a todos y no desunir", y por eso se sumarán a esta movilización, a la que, convencidos de que pueden ser una guía en la búsqueda de soluciones.