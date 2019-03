Podemos incluirá en su programa un referéndum en Cataluña como "solución democrática"

Publicada el 29/03/2019 a las 12:00 Actualizada el 29/03/2019 a las 12:01

'Presos políticos'

El secretario general de Podemos,, ha anunciado este viernes que en el programa electoral de su formación incluirán la realización de, pero ha matizado que cualquier decisión sobre la realización del mismo. Para Iglesias, ese referéndum debe reflejar todas las opciones posibles, que "no tienen por qué ser sólo dos", y ha incidido en que esa propuesta necesita de apoyos. "Uno no puede obcecarse con su propuesta, debe haber mayoría", ha recordado.En una entrevista en la Cadena Ser , Iglesias ha puntualizado, además, queporque recogería todas las opciones. "Cuando se le añade independencia al referéndum, se esta tratando de condicionar la dirección", ha dicho. Además, ha señalado quea que se realizara ese referéndum en Cataluña, por lo que ha insistido en que lo que desde su formación proponen es "lo que piensa el 80% de los catalanes". En este punto,, porque mientras defienden que no son partidarios de una consulta, Miquel Iceta (PSC) "dice ahora que sí".Con todo, Iglesias mantiene que ellos, aunque quizá con un "encaje diferente". Además, ha reiterado que la postura de Podemos en Cataluña ha sido muy valiente porque han defendido una posición que, y ha incidido en llamar presos políticos a los líderes deldetenidos, a pesar de lo que dicta la Junta Electoral Central para los medios de comunicación catalanes.Para Iglesias,, y ha recordado que por decir esto, les "han caído palos, al igual que por decir que no son partidarios de que Cataluña se vaya de España: "Nos han dicho que somos los del 155", ha recordado para añadir que el conflicto se resolverá con diálogo y no con palos o con cárcel.