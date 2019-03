Pablo Iglesias afirma que "ha habido una trama criminal" para "destruir la democracia en España"

Publicada el 30/03/2019 a las 14:07 Actualizada el 30/03/2019 a las 14:08

El secretario general de Podemos , Pablo Iglesias, ha afirmado que "ha habido una trama criminal que involucra a poderes policiales, políticos y mediáticos" que ha buscado "no solamente atacar a partidos políticos" sino. "Una cuestión que todos sabíamos pero que ahora dice la Audiencia Nacional", ha dicho, informa Europa Press.Iglesias ha participado este sábado en la plaza del Castillo de Pamplona en unde su partido. En el acto también han intervenido la candidata de Unidas Podemos por Navarra , Ione Belarra; la candidata al Parlamento Europeo, Idoia Villanueva; el candidato a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Mikel Buil; y el candidato al Senado en la coalición Cambio-Aldaketa, Ricardo Feliú. También han intervenido personas de la sociedad civil que han hablado sobre vivienda, juventud, medio ambiente, inmigración y pensiones.En su intervención, Iglesias ha señalado que "hay que preguntar" si "había un ministro, vicepresidente, presidente" de esos "policías corruptos" o "actuaban por su cuenta". Al respecto se ha preguntado si "se creen que la gente es idiota".Ha destacado, además, que "hace una semana pasó algo extraño" cuando "dijimos que los bancos, los fondos buitre, las multinacionales y los propietarios de los medios de comunicación tienen más poder que los diputados"; algo queUna cuestión que "cambió la agenda de la precampaña", ha asegurado, porque " lo que dijimos se diferenciaba de buenas parte de los que dicen el resto de partidos". "Lo que dijimos es la puñetera verdad", ha remarcado Iglesias que ha añadido que, por eso,"Ya no hay que discutir de la ocurrencia de provocadores o de lo que decidan los propietarios de los medios de comunicación", ha señalado Iglesias que ha indicado que"Decir la verdad sale caro y lo hemos vivido en nuestras propias carnes", ha continuado el secretario general de Podemos que ha llamado a la gente que "siente que la democracia no puede estar en manos de los poderes económicos" a "llenar las urnas de pequeñas verdades" y ha manifestado que "en la que se envuelve cada uno".