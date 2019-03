Protestas contra el acto de Vox en Barcelona

Publicada el 30/03/2019 a las 13:39 Actualizada el 30/03/2019 a las 14:51

Colau encabeza el acto 'En Barcelona el amor gana al odio'

“Milers d’homes i dones han sortit a celebrar la vida i la diversitat. Que siguem moltes sempre reclamant la llibertat” @AdaColau #AmorGuanyaOdi



Segueix-ho en directe a https://t.co/s5V4Qg1mLb pic.twitter.com/l0aJ3Jimhc — Barcelona en Comú (@bcnencomu) 30 de marzo de 2019

El 'Autobús del amor' del PSC

Abascal propone suspender la autonomía de Cataluña

Los altercados de este sábado en Barcelona contra else ha saldado con: seis por los Mossos d'Esquadra y uno por la Guardia Urbana, ha informado la policía catalana a Europa Press. Los Mossos han detenido aa otro que al parecer iba al acto de Vox, que se celebraba cerca, y que ha resultado herido menos grave por contusiones en la cara, por las que ha sido trasladado al Hospital Clínic. En las movilizaciones han participado CDRs, Comité de Defensa de la República, y grupos de independentistas relacionados con la CUP, mientras se celebraba un acto de Vox con el lema "Cataluña por España".Al medio día, los servicios municipales siguen limpiando ladonde se ha formado una, provocada por una parte de los movilizados en contra del acto de Vox. La calle Tarragona está en uno de los extremos de la plaza España, y al otro lado de la plaza empieza la avenida Maria Cristina, donde se ha realizado el acto de Vox entre las 12.10 y las 13.20.Otras personas han sido identificadas por los Mossos en la zona de los altercados; y el SEM4 han sido dadas de alta in situ. Entre los heridos se encontraba un mosso d'Esquadra. Una quinta persona ha sido traslada al Hospital Clínic, en estado menos grave, ha informado el SEM.Una parte de los activistas –algunos, encapuchados– han lanzado objetos y han quemado contenedores y vallas, formando una hoguera en la calle Tarragona, que está en uno de los extremos de la plaza España. Al otro lado de la plaza España empieza la avenida Maria Cristina, donde está previsto el acto de Vox. Ha habido, aunque los activistas se han alejado unos metros del lugar de la hoguera que han creado.La alcaldesa de Barcelona y líder de BComú, Ada Colau , ha encabezado este sábado a mediodía el acto festivo En Barcelona el amor gana al odio, mientras en otro punto de la ciudad se celebra el acto de Vox.Colau ha tomado la palabra al inicio del acto y ha dicho: ". Que seamos muchas siempre reclamando la libertad". El acto consiste en una serie de breves discursos y actuaciones en la Ronda Sant Antoni de Barcelona, donde los parlamentos están protagonizados por activistas y representantes de entidades diversas, que reivindican derechos invocando la libertad y la igualdad social.El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato a la Alcaldía, Jaume Collboni, ha presentadoeste sábado para contrarrestar los autobuses con "el discurso del odio" que acuden a la avenida Maria Cristina para participar en la concentración de Vox de mediodía.El Autobús del amor lleva cuatro grandes palabras a cada lado, en castellano y catalán respectivamente: Antisfascismo, Feminismo, Diversidad y Orgullo, junto a sendas fotografías de djunto al logotipo del PSC y la dirección de la web de campaña de Collboni.En declaraciones a los periodistas junto al bus, ha explicado que el vehículo irá pasando por los barrios y repartirá folletos que explican por qué circula este sábado y decir que "" y explicar los valores de los barceloneses.Collboni ha dicho que la capital estáy se contrapone a los autobuses de aquellos que, según ha dicho, quieren hacer retroceder España para que sea ", que señala a las mujeres, los migrantes y los gays y lesbianas", ha criticado. "Ante eso, reafirmamos nuestro compromiso con los valores de una sociedad abierta y tolerante", que el candidato considera que se identifica tanto con Barcelona como con los Derechos Humanos.El presidente de Vox , Santiago Abascal, ha prometido este sábado" a España para integrarlos en la Policía Nacional. Durante un acto en la avenida Maria Cristina de Barcelona con miles de personas (5.000 según la Guardia Urbana, 50.000 según Vox), Abascal ha llamado a defender a España "hasta las últimas consecuencias" y también su unidad, que ha calificado de "lo más sagrado".Para él, "a un catalán no puede pasarle nada peor que dejar de ser español", y, sino algo que ha considerado mucho mejor: una región de España, mientras que. "Ha llegado el tiempo en el que los enemigos de España estarán, más pronto que tarde, fuera de las instituciones democráticas", ha dicho el líder de Vox.Además, este sábado ha vuelto a aludir a la derechita cobarde en referencia al resto de partidos de la derecha española, para defender que debe ser sustituida: según él, esa derecha hizo a los españoles "votar con miedo". "El único, que hay que ilegalizar de una vez por todas", ha añadido Abascal.También ha sostenido que España es un país tanto de partida como de acogida, donde los inmigrantes son bienvenidos siempre que respeten las leyes, y que en Europa solo es democrática la