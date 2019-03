Álvarez de Toledo ataca al votante independentista: "Le mueve la xenofobia"

Publicada el 31/03/2019 a las 14:01 Actualizada el 31/03/2019 a las 14:02

La candidata del PP por Barcelona,, ha ido un paso más allá y del ataque a los partidos independentistas ha pasado a la ofensiva contra el votante de dichas formaciones. "Al votante independentista le mueve la xenofobia", ha asegurado, en una entrevista publicada este sábado en El País. "¿Eso no es un insulto?" le preguntan las entrevistadoras. Y Álvarez de Toledo responde: ". Y preguntarse por qué siguen votando al separatismo, por qué no quieren seguir viviendo con otros catalanes y otros españoles". La candidata rechaza que dichos votantes pidan, simplemente, un referéndum para decidir su futuro: "El separatismo es segregación", asegura."El nacionalismo como ideología ha gozado de una enorme protección social y moral. Ha sido políticamente correcto, lo cual es insólito. Y a los votantes hay que tratarlos como adultos. No son clientes que siempre tienen la razón", incide. "", añade. Bajo su criterio, su partido no sufre una deriva reaccionaria, sino que es "conservador" y "no busca la exclusión" y, además,a diferencia, asegura, de Vox.Álvarez de Toledo se reafirma en su idea de que el procés catalán fue más grave que el 23F: " para los golpistas ". Al igual que Rivera este domingo, la candidata ha dirigido sus críticas hacia Iceta y su partido, el PSC, que aseguró que si el independentismo llega al 65% de los catalanes, habría que encauzar esa situación por vías democráticas. "El PSC no tiene escrúpulos, ni criterio, ni principios ni remedio", aseguró.