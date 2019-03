Montero asegura que la operación contra Podemos "sigue en marcha": "Si no quieren que gobernemos es por algo"

Publicada el 31/03/2019 a las 16:19 Actualizada el 31/03/2019 a las 16:41

"Un gobierno de Sánchez con Cs también es de derechas"

"Han vendido este país a trozos"

"Han cometido tantos abusos que hay que ponerles límites"

La candidata de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por Madrid, Irene Montero, ha asegurado que lay que si no quieren que el partido gobierne "es por algo". Así lo ha puesto este domingo de manifiesto durante la presentación de las candidaturas del partido en Canarias a las próximas elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas. En este sentido, puso de relieve que a veces parece como si en el mundo "no pasara nada" y que en los informativos hay una sección sobre Podemos en la que hablan sobre las cloacas del Estado, informa Europa Press."Al finalEstamos viendo como hay una trama para policial con vínculos políticos y de medios de comunicación", aseveró. Para Montero, se trata de algo "tan tremendo que parece increíble hasta de creer". "Al final es una trama mafiosa porque hay gente que vota mal –ironizó–, que vota a una formación política que no pide dinero a los bancos y, como a los 'demócratas' no les gusta, crean una estructura paralela utilizando recursos públicos contra Iglesias".Asimismo, hizo especial hincapié en que hay que tener claro que la. "Existía en 2014, existían en 2015 y sigue existiendo ahora. El objetivo es que Podemos no gobierne", dijo. Al respecto, la candidata lamentó en que el resto de partidos no digan nada porque están contentos de que la formación morada no llegue a la Presidencia. Por otro lado, Montero insistió en que las cosas pueden cambiar y que si no,"Si perseveramos lo conseguiremos", observó."Podemos perfeccionar la democracia y frenar los abusos –continuó–. Las cosas pueden ir a mejor pero si gobiernan las derechasUn Gobierno de Sánchez con Ciudadanos también es un Gobierno de derechas".De esta manera, comentó que la campaña es tan "dura" porqueo un Gobierno de Podemos . "Si estamos en un Gobierno vamos a decirle a las eléctricas que van a ganar un poco menos y a los bancos que van a devolver el dinero", anunció.Además, pidió al público que llenó el Edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria que no desaproveche la oportunidad, ya que, reiteró pueden cambiar muchas cosas. "No vamos a acabar con el hecho de que–entendió–, pero si gobernamos las cosas se equilibrarán".Montero criticó quey que precisamente ellos son los que más saben que sí se puede. "No quieren que se destruya el cortijo que han creado y están dispuestos a hacer lo que haga falta para corregir a los que 'votan mal'", apuntó.Aquí, señaló queen los últimos 20 años, "un dinero de todos que hemos dado para infraestructuras que no eran necesarias". En este sentido, Montero destacó que la gente no es tonta y que todos saben que una gran empresa tiene más poder que un ciudadano normal."Siempre se ha sabido –añadió– pero estábamos dispuestos a aceptar eso y ellos han querido más y más. Han cometido tantos abusos que ha llegado el momento en el queLa candidata explicó que Podemos seguirá intentando acabar con estos abusos. "Si no nos salen en 2014, lo intentaremos en 2015 y, si no, cuando vuelva a haber elecciones. Hay que parar los pies a tantos abusos".Para montero, eso es lo que están diciendo el movimiento feminista y los jóvenes, que así no se puede vivir, que esy que la gente tenga que "sobrevivir". "Cuando uno vive arrastrado no tiene fórmulas para luchar. Para luchar hay que tener un poco de fuerza", observó.