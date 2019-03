Publicada el 31/03/2019 a las 13:52 Actualizada el 31/03/2019 a las 14:23

Sánchez defiende la labor de Iceta frente al independentismo

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha pedido la dimisión y el cese del primer secretario del PSC, Miquel Iceta , tras sus polémicas declaraciones respecto a un"Es inaceptable que el PSOE esté aceptando un referéndum de independencia donde solo voten una parte de españoles contra el resto.y cualquier decisión del pueblo español la tomamos todos los españoles", ha señalado Rivera durante su participación en la manifestación Revuelta de la España vaciada en Madrid.En este sentido, ha criticado que haya un líder político del PSOE "pidiendopara diferentes españoles" y ha calificado de "inaceptable" lo que ha planteado. "Si España tiene que decidir el futuro de nuestro país lo decidiremos todos. Por suerte, si alguien quiere cambiar la Constitución necesita mayorías amplias", ha sentenciado.Asimismo, Rivera ha criticado el proyecto de Pedro Sánchez "que pretende". "Yo pretendo justo lo contrario, quiero formar un Gobierno constitucionalista", ha asegurado. "Le pido a Sánchez que si no está de acuerdo con esa propuesta de su partido en Cataluña, lo que tiene que hacer es pedir el cese de Iceta", ha subrayado.En concreto, las palabras de Iceta fueron que "si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso". Esta fue su respuesta en una entrevista en Berria ante la siguiente pregunta: "El 47% de los votantes está a favor de la independencia. No es suficiente en su opinión, ¿y si fueran el 65% tampoco? ¿Nunca, jamás?"., la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso, pero no en el último penalti, no con el 47% ni tampoco con el 51%", respondió Iceta.El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha, Miquel Iceta, frente al 1-O y la posterior "declaración de independencia ilegal".Lo ha dicho al clausurar la Convención Nacional del PSC de Tarragona, junto a Iceta; la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet; el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, y el alcaldable de Barcelona, Jaume Collboni, ante un millar de personas.", ha dicho el líder socialista, destacando el trabajo del líder del PSC tanto para Cataluña como para el resto de España.Ha defendido así al líder del PSC frente a las críticas que ha recibido esta semana tras decir el miércoles que, si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzarlo. Iceta aseguró el mismo miércoles que uny reiteró que los socialistas no quieren la independencia porque no la consideran buena para Cataluña.