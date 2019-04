Errejón lleva a Fiscalía el informe de la Cámara de Cuentas de 'Gürtel' y 'Púnica' por prevaricación o negociación prohibida

Publicada el 01/04/2019 a las 14:08 Actualizada el 01/04/2019 a las 14:27

Críticas a Díaz Ayuso

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón , ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción el últimoen época de Esperanza Aguirre e Ignacio González con empresas de las tramas de corrupción Gürtel y Púnica, por si estos gobiernos hubieran cometido unEn el escrito judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, Más Madrid señala que la Comunidad de Madrid adjudicóa empresas que han sido, repartidos en los ejercicios comprendidos entre 2008 y 2015, ambos incluidos.Igualmente, añaden, siguiendo el informe de la Cámara de Cuentas, la Comunidad de Madrid adjudicó, repartidos en los ejercicios comprendidos entre 2008 y 2015.Entre las irregularidades en el proceso de contratación alegan que estaría, tanto en contratos mayores como en menores.También recogen la, la, entre otras."La arbitrariedad y la opacidad en la tramitación de los expedientes referidos en el informe de la Cámara de Cuentas queda de manifiesto por la falta de justificación de diversas adjudicaciones, la incorporación de criterios para dificultar la concurrencia de ciertas empresas o la falta de justificación de la necesidad de los contratos. El propio informe llega a afirmar que 'se produjo una adjudicación directa' en la contratación para el montaje del acto celebrado en la sede de Sol en la Fiesta de Mayo de 2008", expone Más Madrid en los fundamentos de la denuncia, entre otras cuestiones.También presentan a la Fiscalía Anticorrupción, que según el mencionado informe, "no debió realizarse en la forma que tuvo lugar".El informe de la Cámara de Cuentas asegura que las irregularidades descritasy que se llegaran a adjudicar contratos de forma directa a partir del fraccionamiento de contratos, "pudiéndose estar encubriendo de esta forma una práctica corrupta".Asimismo, añaden el, del que se afirma que "se tramitó a sabiendas de la irregularidad"."La concurrencia de estas circunstancias podrían constituir unprevisto en el artículo 404 del Código Penal. Igualmente podríamos estar ante undel artículo 439 del Código Penal dado que las irregularidades apreciadas en la contratación formarían parte del proceder de un entramado empresarial relacionado con el PP y que habría sido deliberadamente beneficiado por la Comunidad de Madrid", concluye la candidatura de Errejón en su escrito judicial.Tras la presentación de la denuncia, Errejón ha criticado el "silencio ensordecedor" de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso , sobre el informe de la Cámara de Cuentas y considera queque el de los expresidentes regionales Aguirre y González."Díaz Ayuso se presenta para gobernar la Comunidad al frente del mismo partido que habría derivado 172 millones que deberían ir al Metro y la de Sanidad a la Gürtel y Púnica y es su, un silencio que a nosotros comienza a oler francamente mal y se puede deber o bien a que no quiere investigar a dónde se fueron esos millones de euros de los madrileños o no le dejan", ha apuntado."Sea por lo primero o por lo segundo no está capacitada para gobernar las cuentas de los madrileños porque nos demuestra que su modelo es el mismo de Aguirre y González, el modelo de la Gürtel y la Púnica", ha insistido Errejón después de presentar un denuncia basada en dicho informe a la Fiscalía Anticorrupción.El exdiputado de Podemos ha manifestado que en términos políticos "las cosas más escandalosas son los contratos que, en un momento en el que sufre un retroceso, tardan más los vagones en llegar, se viaja más hacinado, las estaciones más descuidadas, en un momento que reclama más atenciones nos enteramos que fueron a parar a otra"."Cuando tengan que esperar más de lo que esperaban antes porque llegue un Metro ya saben a donde se fue todo este dinero", ha apelado a los madrileños.Por su parte, el candidato número 9 de la lista de Errejón a la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpinyá, ha asegurado que las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas son "bastante claras". "En ellas se dice que hay, que hay fraccionamiento de contratos, que hay, en definitiva, un incumplimiento flagrante de los principios que tienen que ordenar la contratación pública, que son argumentos suficientes como para trasladarlos a la Fiscalía", ha apuntado.