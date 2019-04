Publicada el 01/04/2019 a las 20:08 Actualizada el 01/04/2019 a las 21:52

info Libre

La Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) ha prohibido este lunes a su personal el derecho a vestir la camiseta negra con el sloganque los periodistas del ente público lucen cada 'Venres negro' , desde hace casi un año siguiendo el ejemplo de RTVE, en señal de protesta contra la presión y lade su cadena como consecuencia de ladel Gobierno de la Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo En su último reajustede todo el personal de TVG. De esta manera, ningún periodista de laTelevisión Gallega podrá llevar dicha camiseta enu otrasinformativa que, no saliendo en pantalla, proyecten la imagen de CRTVG.Con tal de "proteger la imagen de CRTVG" –incluso cuando el supuesto perjuicio no pueda verse por no aparecer en televisión–, el ente ha establecido lapara sus empleados argumentando que "en ningún caso el trabajador puede ser protagonista ni desviar la atención del espectador" respecto a la noticia. Les invita, en cambio, a vestir de forma "sobria, correcta y moderada".Según reza una nota interna de CRTVG dirigida a su personal , a la que ha tenido acceso, "la apariencia personal debe ser lo más despreocupada y neutral posible", y bajo esos preceptos también descarta que los trabajadores puedan vestir cualquier símbolo representativo de su afinidad política, sindical, social o deportiva. De no cumplirse las normas, la dirección podrá tomar medidas disciplinarias contra sus trabajadores.El ente público recuerda a sus empleados que esta norma es de obligado ciumplimiento y que de no acatarla se exponen a sufrir