Entra en vigor el nuevo Código Ético de los diputados, que les obligará a revelar sus regalos y empleos pasados

Detallar quién le contrató y le dio regalos

Las sanciones, las del reglamento

Primera definición oficial de un lobby

El nuevode los diputados ha entrado en vigor este martes y obligará a los parlamentarios elegidos el próximo 28 de abril , todo ello con el fin de vigilar que no incurran en un posible conflicto de intereses en su actividad en el Congreso La Mesa del Congreso aprobó ese Código de Conducta a finales de febrero, pero la entrada en vigor no se ha producido hasta este martes con la publicación del texto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) y, tras las elecciones generales del 28 de abril.Con este código se da cumplimiento a las recomendaciones enque el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) realizó al legislativo español hace más de cinco años, y ante la falta de un acuerdo en la Comisión del Estatuto del Diputado fue la presidenta de la Cámara, Ana Pastor , quien asumió el encargo en la Mesa del Congreso y, con la participación de los servicios jurídicos, impulsó su aprobación en la Cámara Baja. En el Senado no se ha adoptado esta medida.Según el texto del acuerdo, recogido por Europa Press, los nuevos diputados no sólo deberán presentar las dos declaraciones que ya se exigen al acreditarse en el Congreso, una sobre bienes y patrimonio y otra de actividades, sino queEn ese escrito, que será público en la web del Congreso al igual que las otras dos declaraciones,, los diputados deberán detallar las actividades privadas que le han generado rendimiento económico en el pasado, incluyendo el periodo, el nombre del empleador y el sector en el que se ha operado, así como lasque pudieran reflejar algún tipo de interés económico.Se determina que "los diputados deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar la existencia de un conflicto de intereses" que pueday, si no se puede resolver, deberá comunicarlo antes del debate y votación del punto que le afecte, lo que abre la puerta a su inhibición.El nuevo Congreso creará una Oficina de Conflicto de Intereses dirigida por un letrado para asesorar a sus señorías y a la Mesa de la Cámara sobre la aplicación dely para hacer comprobaciones de las declaraciones presentadas por los parlamentarios.Eso sí,que contempla el Reglamento y de la que forman parte un miembro de cada grupo parlamentario. Esa investigación se iniciará por decisión del presidente del Congreso, de motu proprio o a instancias de otro diputado.El Código de Conducta, pero se remite a las previstas en el Reglamento del Congreso, que es la norma de rango superior.En otro punto se indica que los diputados deberán hacer pública en el Portal de Transparencia del Congreso suA falta de que la Cámara detalle una definición de estos grupos de interés, ya que la tramitación de la reforma reglamentaria al respecto no acabó de arrancar, este Código de Conducta define como 'lobby' a aquellas comoque se comuniquen con cargos públicos en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos para influir sobre cuestiones relacionadas con la redacción de iniciativas legislativas.Por otro lado, el Código Ético establece que "los diputados se abstendrán de recibir obsequios o beneficios que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta". En el texto, y aquellos que reciban en viajes oficiales quedarán en manos de la Cámara.Por último, y en cuanto a las misiones de observación electoral en el extranjero, el Código de Conducta subraya que los diputadosy tendrán prohibido recibir gratificaciones de ninguna clase.