De 100 a 1.630 mujeres

Los vecinos de una treintena de ayuntamientos españoles, 40 años después de las primeras elecciones democráticas, que fueron municipales, celebradas en España el 3 de abril de 1979. El miércoles se cumplirá el aniversario.En aquel día, un total decelebraron elecciones y estrenaron colegios, urnas y papeletas, según los datos del Ministerio del Interior. El censo electoral lo formabande personas pero votaron 16,6 millones, porque la abstención fue del 37,49%. Casi no hubo votos en blanco, sólo 5.388 (0,03%). Días después se constituyeronal frente y cuatro décadas después, en una treintena de ayuntamientos la tradicional vara de mando no ha cambiado de manos. En algún caso, incluso, el alcalde lo era desde el franquismo: Ricardo Díez Pascual gobierna en Castillejo de Mesleón (Segovia)y José Luis Seguí lo hace en Almudaina (Alicante)Uno de los cambios es la, aunque hoy siguen siendo minoría: fueron 104 tras las elecciones de 1979, que pasaron a ser 1.232 en el año 2007 y que son hoy 1.630. Entonces equivalían al 1% del total y fueron elegidas por toda España salvo en La Rioja y el Principado de Asturias., sólo la quinta parte, aunque son dos mujeres las que dirigen los ayuntamientos más grandes del país: Madrid y Barcelona. Además, ellas(22.443).Según los datos facilitados por el, también la edad media de los alcaldes ha subido. En 1979, casi el 10% de los alcaldesy un 27% tenía entre 30 y 40. En la provincia de Zaragoza hubo un alcalde de 20 años y la mujer más joven tenía 22.Según los datos aportados de la revisión de 6.156 de los 8.131 alcaldes del país, el 60%, sólo el 2,4% está por debajo de los 30 y el 19,3% supera los 60. En cuanto a su formación, la encuesta recoge información de 5.575 regidores; de ellos, solo el 15% se dedica a la actividad principal en 1979 y son; es casi la misma proporción de los que son directores o gerentes. Hay casi tantos trabajadores de la industria y la construcción (418) como profesores (427) y otro 10 por ciento son jubilados. Sólo 129 se dedican a las "labores del hogar" y son todas mujeres salvo 3 hombres.En total, hace 40 años lase llevó el 30% de los votos (28.960 concejales), elel 28% (12.059), elel 13% (3.727) y las agrupaciones electorales independientes el 10% (14.684).se hizo con el 3,08% de las papeletas (1.756 concejales) y elrecibió el 2,1% (1.079), entre otros resultados.Los ayuntamientos volverán a celebrar elecciones 40 años después. Lo harán 8.132 entidades locales, según los datos del. Su actividad no se detiene por la convocatoria electoral y seguirá siendo la misma hasta el día anterior a la votación, porque el mandato de los concejales terminará el sábado 25 de mayo.