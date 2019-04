El Consejo de Transparencia insta de nuevo al Gobierno a dar los datos de los viajes de Pedro Sánchez en el Falcon

Publicada el 03/04/2019 a las 21:30 Actualizada el 03/04/2019 a las 21:31

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha reiterado su petición al Gobierno para que facilite al asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia Luis Salom lasobre los viajes del presidente, Pedro Sánchez, y otras personas dependientes de Moncloa y Presidencia a bordo del Falcon del Ministerio de Defensa entre junio y octubre de 2018, informa Europa Press.Así consta en una resolución del organismo en la que informa al solicitante de que este mismo miércoles ha dirigido un oficio a las Unidad de Información y Transparencia del Ministerio de Presidencia, Cortes e Igualdad, "reiterándole laque el propio Consejo de Transparencia le hizo el pasado mes de febrero para que informara de los datos reclamados Aquella resolución se produjosobre el coste del viaje de Sánchez a Castellón en julio de 2018 para reunirse con autoridades y asistir al Festival Internacional de Benicàssim (FIB). El Gobierno aseguró que no podía revelar el importe total en virtud de la Ley de Secretos Oficiales , excepto los 282,92 euros de gastos de protocolo.Sin embargo, en el dictamen de febrero, firmado por el presidente del CTBG, Francisco Javier Amorós, el organismo público no veía "justificadodel Gobierno, que es de conocimiento público en la mayoría de ocasiones debido a la cobertura mediática que se le dispensa". Tampoco consideró que el Gobierno hubiera aportado "argumentación ni normativa concreta que permita justificar la clasificación de secreto sobre las ocasiones en las que se ha hecho uso de dicho medio de desplazamiento".En base a la "ausencia de justificación y a la relevancia pública", el organismo concluyó que no procede la aplicación de ningún limite al acceso a esta información solicitada por el asesor del PP a través del Portal de Transparencia. Por todo ello, el Consejo de Transparencia dio al Gobiernopara facilitar al demandante el listado completo de las personas dependientes de Moncloa y Presidencia que disponen de autorización para utilizar el Falcon, especificando nombre, apellidos y cargo institucional.Así mismo, le emplazaba a informar de cada uno de los cargos sobre elentre el 1 de junio y el 20 de octubre de 2018 y a remitir al propio Consejo de Transparencia una copia de toda la información. Ahora, el Consejo vuelve a reiterar la petición al Ejecutivo tras pedirlo Salom al no haber recibido la información mencionada.