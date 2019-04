Manuel Moix denunciado por organización criminal cuando era fiscal jefe Anticorrupción en el 'caso de los espías' del PP de Madrid

Publicada el 03/04/2019 a las 09:16 Actualizada el 03/04/2019 a las 10:02

El ex fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, el día anterior a presentar su renuncia al cargo.

El guardia civil José Luis Caro Vinagre, absuelto en el proceso judicial del llamado caso de los espías , episodio que se desarrolló durante la etapa decomo presidenta de la Comunidad de Madrid, ha denunciado al ex fiscal jefe Anticorrupción—actualmente fiscal de Sala en el Tribunal Supremo— por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y delito continuado de falsedad documental en la instrucción de aquel juicio. Junto a Moix también han sido denunciados el comisario de la Policía Nacional, Jaime Barrado, y el exjefe de la, José Luis Olivera.Tal y como informa este miércoles la Cadena Ser , la denuncia contra Moix, que ha sido presentados en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el aforamiento del que goza, detalladurante el proceso judicial. Unas anomalías presuntamente ordenadas por Moix y Olivera, y cometidas por BarradoLos abogados del denunciante aseguran que, por orden de Moix y en connivencia con los otros dos policías, se acusó de manera infundada a personas que no tenían nada que ver con el espionaje en la Comunidad de Madrid, para asíque realmente ordenaron ese espionaje.En la denuncia, Caro Vinagre solicita que acudan a testificar Moix, Barrado y Olivera. También pide que el ex fiscal jefe Anticorrupción paguecon destino a "reparar los daños morales, psicológicos y afectivos causados", y que lo hagan con la misma cantidad los agentes Barrado y Olivera.