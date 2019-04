Publicada el 03/04/2019 a las 13:12 Actualizada el 03/04/2019 a las 14:21

La respuesta del PP

Tres de los policías que integraban la brigada política del Ministerio del Interior en 2016 —entonces gestionado por el PP— han asegurado que viajaron a Nueva York ese año a petición del entonces ministro del Interiory el presidente del GobiernoSegún han publicado este miércoles los diarios digitales El Confidencial Moncloa.com , estos tres policías acudieron a la ciudad estadounidense para entrevistarse con, el exministro de Finanzas del Gobierno de. El fin de dicha reunión era que, a cambio de diversas medidas de protección personal, Isea aportase información para rastrear el presunto dinero que hipotéticamente habría cobrado Podemos de Venezuela.Entre los agentes estaba el inspector, que dice responder al “mandato” de Rajoy y Fernández Díaz, para que un disidente chavista confirmara el pago de 7,1 millones de euros del Gobierno de Venezuela a CEPS, el supuesto origen político de Podemos. La reunión tuvo lugar el 12 de abril de 2016 en el consulado de España en Nueva York.En un momento del encuentro, Fuentes Gago intenta tranquilizar a Isea de que no corre ningún peligro: “Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro habló con el presidente. Yo solo tengo un mandato aquí, acompañar a estas personas [el comisario García Catalán y la inspectora de la UDEF] y que me diga aquí los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que les demos una nueva identidad o una nueva vida, o la que ustedes tienen y les protejamos. Ese es mi compromiso.. Usted me lo dice y lo hacemos”.Actualmente Fuentes Gago se encuentra investigado por su implicación en la pieza Kitchen de la conocida como operación Tándem. Ahí se investiga el supuesto robo de documentos al extesorero del PP,, y en el que supuestamente habría participado también el comisario Villarejo.El equipo del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz ha desligado al Gobierno de Mariano Rajoy decon un presunto espionaje a Podemos y ha defendido la legalidad del contacto en Nueva York de dos policías y un exministro venezolano de Hugo Chávez, una reunión sobre la que dice que hay un acta porque se llevó a cabo con conocimiento de la Fiscalía.Según han explicado a Europa Press fuentes del equipo de Interior con Fernández Díaz, el contacto el 12 de abril de 2016 en el consulado de Nueva York se llevó a cabo por iniciativa de Rafael Isea, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, y a quien califican de "testigo protegido de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos".De aquella reunión se levantó un acta --firmada por Isea y los funcionarios policiales-- porque se hizo, según estas fuentes, "y con escrupulosa sujeción a la normativa reguladora de la misma". El documento sellado, añaden, va acompañado de los carnés profesionales y quedó "a disposición del Ministerio Fiscal para la investigación de los hechos denunciados"."La Fiscalía estaba informaba con carácter previo a la toma de declaración y fue informada después del contenido de la misma, pues se le entregó el acta por parte de los funcionarios de Policía Judicial", aseguran estas fuentes. El equipo de Fernández Díaz y Francisco Martínez, ministro y secretario de Estado de Seguridad en Interior en ely, rechazan así la versión difundida este miércoles por moncloa.com en base a un audio en el que los policías dicen ante Isea que tienen "un mandato del ministro y del presidente"."Las afirmaciones que pudieron realizar los funcionarios policiales presentes en la declaración se realizaron en el contexto del trabajo policial y sin responder, en ningún caso, a instrucciones o mandatos de ninguna autoridad política", señalan desde el equipo de Interior en el primer Ejecutivo de Rajoy.