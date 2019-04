Derecho a Morir Dignamente ve "inaceptable" que ayudar a una persona a morir esté castigado penalmente

Publicada el 04/04/2019 a las 13:36 Actualizada el 04/04/2019 a las 13:37

Los médicos ven 'falta de garantías'

El PSOE a favor de una Ley de eutanasia

El PP se queda en los cuidados paliativos

La asociación Derecho a Morir Dignamente que afirma que, "en una sociedad democrática, basada en el respeto a la libertad individual y la pluralidad, resulta inaceptable que ayudar a una persona a disponer de su vida libremente esté".En estos términos se ha referido al el fallecimiento en Madrid este miércoles de una mujer en fase terminal tras suministrarle su marido una sustancia, supuestamente para ayudarle a morir. Al respecto recuerdan que, "muerte voluntaria" decon ayuda de su pareja,, se produce tras años de sufrimiento provocado por la esclerosis múltiple, y tras"Estaba en plenitud de facultades mentales y era, por tanto, dueña de su vida y de su cuerpo. Incapaz de mover las manos, solicitó la ayuda de Ángel Hernández, su marido, para cumplir su deseo de morir", añaden en un comunicado.A juicio de la asociación, "defender el derecho a la vida, con un sufrimiento inadmisible y que ya no desea". Asimismo, consideran que "el acto de Ángel Hernández de ayudar a morir a su mujer, a la que ha cuidado durante décadas, sólo puede entenderse como un acto de amor que no debería recibir ningún reproche penal". Finalmente, exige a los futuros diputados y diputadas que. "Hacerlo se ha vuelto ya un imperativo", resuelven, recordando que se trata de dar una asistencia los "más vulnerables", personas con "valores" y "decisiones". "Es una medida de la calidad humana de una sociedad civilizada", concluyen.El presidente de la Comisión Deontológica de la, el doctor, considera que el fallecimiento en Madrid este miércoles de una mujer en fase terminal tras suministrarle su marido una sustancia, supuestamente para ayudarle a morir,, y ha lamentado que en el desarrollo de estos casos pueda ser determinante la falta de garantías y acceso a los cuidados paliativos."A esta mujer no se le han otorgado las posibilidades de haber sido cuidada mejor., con más facilidades y ayudas, y más posibilidades durante los años que ha tenido el problema", ha señalado a título personal, donde ha manifestado su "profundo respeto" por la decisión tomada supuestamente "por amor" y "en pareja".El portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid,, ha calificado de "tragedia humana" la muerte de la mujer enferma terminal y ha pedido, como la que lleva en su programa el partido socialista. Asimismo, según ha explicado, este suceso a élA su juicio, lass situaciones que llevan a que ocurran estos sucesos deben ser abordada por la ley, unacomo la propuesta por su partido y que, "lamentablemente, desde el PP y Cs han puesto todo lo necesario para que no saliera". Sin embargo, "creemos que a estas cosas la sociedad tiene que dar una respuesta", y, por esta razón, el PSOE se ha comprometido en su programa electoral a aprobar una ley para regular la eutanasia y la muerte digna si logra gobernar tras las elecciones generales del próximo 28 de abril.El secretario de sanidad y bienestar social del PP,, sin embargo; ha demandado unaen toda España para evitar decisiones "contrarias a la legalidad", en referencia a la muerte de una mujer, enferma terminal, tras suministrale una sustancia letal su marido, supuestamente para ayudarle a morir. "El fallecimiento de una persona", ha explicado atnes de asegurar que, en este caso,y, por tanto, "no está protegida por la ley".