Dos supervivientes de la tragedia del Tarajal declaran que la Guardia Civil disparó pelotas de goma y botes de humo contra ellos

Publicada el 04/04/2019 a las 17:09 Actualizada el 04/04/2019 a las 17:10

Una testifical pendiente

Desde hace más de cinco años el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta dirige las diligencias abiertas para intentarde la muerte de al menos 14 migrantes de origen subsahariano la madrugada del 6 de febrero de 2014 cuando intentaban acceder a territorio español bordeando el. El juzgado ha tomado declaración a los dos primeros migrantes supervivientes como testigos, según informa Europa Press.Se trata de, que han aseverado que los guardias civiles les dispararon pelotas de goma y botes de humo cuando se encontraban en el agua. Según han explicado fuentes judiciales conocedoras del contenido de sus testificales, practicadas en ambos casos por videoconferencia,, propuesta como testigo por la asociación(DRETS), ha asegurado que vio atantocomono solo desde las rocas del espigón, sino también desde una torre anexa , sobre los indocumentados que intentaban llegar a Ceuta a nado.La mujer ha explicado que llegó hasta la línea de costafabricado con botellas vacías de agua y que, al adentrarse en el mar, varios migrantes le instaron a salir de nuevo porque. En un determinado momento "perdió la consciencia" y la recuperó de vuelta en la orilla marroquí, por lo que ha reconocido no saber si algún compañero llegó a la playa española o no.Este lunes,, propuesto por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ( CEAR ), ha declarado desde Madrid que aquella noche "unos quinientos" indocumentadosdecidieron intentar acceder a la ciudad autónoma por la vía marítima en lugar de saltando las vallas. En grupos de alrededor de una docena de personas "para evitar a la Policía marroquí", donde emprendieron la carrera hacia la playa. Allí se arrojaron al agua y recibieron el lanzamiento, según su testifical, dey algo así como "botes de humo o gases" que "desconcertaron" a los migrantes. De acuerdo con su testimonio "dos embarcaciones" del Instituto Armado se dispusieron en el agua para impedir su avance.Las Diligencias Previas 123/2014, que en febrero fueron declaradastras dos sobreseimientos derogados por la Audiencia Provincial de Cádiz, no incluíandirecto más que el de los guardias civiles investigados por presuntos delitos de homicidio, lesiones y prevaricación.También incorporan las grabaciones de los sucesos de aquella madrugada y distintas pruebas periciales ypracticadas a los cadáveres recuperados en su territorio, solicitudes quey que el magistrado de enlace español en el Reino alauita ha dado por hecho que nunca darán fruto. Actualmente quedaprogramada por practicar, la toma de declaración a. CEAR está intentado encontrar en Madrid a uno más que ha sido entrevistado en un medio de comunicación recientemente.Antes incluso de escuchar a estos dos últimos testigos, la acusación particular ya creía que "de lo actuado y de los distintos informes que constan se desprende que el 6 de febrero de 2014 los agentes del operativo desplegado dispararon material antidisturbios contra las personas que se encontraban en el mar y resultaque ade ello fallecieron al menos 14 personas, resultando otras tantas lesionadas y 23 ciudadanos extranjeros entregados a las autoridades marroquíes al margen de cualquier procedimiento legal".