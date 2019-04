Errejón y Manuela Carmena descartan exportar la idea de la plataforma Más Madrid a unas elecciones generales

Publicada el 04/04/2019 a las 09:46 Actualizada el 04/04/2019 a las 09:47

El candidato dea la Presidencia autonómica, Íñigo Errejón , y la alcaldesa de la capital y candidata de Más Madrid ciudad, Manuela Carmena En una entrevista conjunta en Telemadrid , Errejón ha contestado que si la plataforma se llama Más Madrid "no es por casualidad", sino que"No es la vocación. Es la plataforma de Madrid", ha rematado Carmena, quien ha apuntado que en grandes ciudades europeas y norteamericanas empieza a darse una, que no es más que "desilusión ante la política", que se demuestra con los grandes porcentajes de abstención electoral.Cree quey ha señalado que en los de corte progresista domina un cierto "desconcierto", motivo que lleva a buscar formas de participación que tienen que ir cuajando, un proceso que ve positivo. "Hay que seguir pensando en la democracia, no valen los antiguos modelos", ha añadido.Errejón, por su parte, ha afirmado que se presenta a las elecciones no para ponerse delante de nadie, como ha asegurado al ser preguntado por Podemos , sino para"Hay que reordenar la Comunidad, ser una región que cuida de los suyos y soltar lastre", como el de los 172 millones de euros que se han conocido que fueron a parar a las tramas Púnica Gürtel y no, por ejemplo, a mejorar el, que depende de la Comunidad y con el queY todo ello mientras se deja a un lado esta, donde parece que cada uno va por su lado "y sólo habla con los que piensan igual". "Así no arreglamos mucho", ha apuntado Íñigo Errejón.