La Complutense finalmente no dará créditos a los alumnos que acudan al congreso católico

Publicada el 04/04/2019 a las 16:17 Actualizada el 04/04/2019 a las 16:43

info Libre

Comunicado oficial de la Asociación San Isidoro de Sevilla sobre el IV Congreso de Catolicismo. @JCatolicismoUcm pic.twitter.com/iyzcvFBjAT — San Isidoro de Sevilla (@SanIsidoroUCM) April 2, 2019

Los alumnos que acudan a partir del lunes 8 de abril al congreso católico que tendrá lugar en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Así lo decidió la presidenta de la Subcomisión de Reconocimiento de Créditos de la institución que, precisamente este miércoles, eligió a Joaquín Goyache como nuevo rector. La información llega apenas tres días después de que publicara que, según el decano de la Facultad, Juan Antonio Valor, el IV Congreso de pensamiento católico era una actividad académica y que, por ello, el Vicerrectorado estaba valorando conceder un crédito y medio a los asistentes.La noticia ya fue publicada en Twitter por los estudiantes que organizaron el evento, que tendrá lugar hasta el jueves 11 de abril. La Asociación San Isidoro de Sevilla ya anunció el pasado martes a través de la red social que su actividad no será reconocida con ningún crédito, una información confirmada este jueves por fuentes decanales. "Finalmente, el congreso organizado por esta asociación no contará con el reconocimiento de créditos que, hasta este momento, estaba pendiente de confirmar", informaron a través de un comunicado.Las jornadas fueron denunciadas por la organización, que criticó duramente el ciclo de conferencias y mesas redondas porque, argumentan, la universidad pública no es lugar para "el". Peor según la página web del evento , el objetivo del ciclo de conferencias y mesas redondas es "reflexionar sobre cuestiones de filosofía política y antropología". Sin embargo, el contenido es meramente católico. Basta con observar a los encargados de participar en las jornadas: hay algunos profesores de la propia Complutense y, además, otros pertenecientes a otras universidades e instituciones católicas. Por ejemplo, la Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid), la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), la Universidad CEU San Pablo (Madrid), la Universidad Abat Oliba CEU (Barcelona), la Facultad de Teología de Granada, el Instituto Santo Tomás en Balmesiana (Barcelona) y el Instituto Teológico San Pedro de Alcántara (Cáceres).Los títulos de algunas de las conferencias, además, ratifican el carácter religioso de las conferencias. Algunas son: La falta de religión como fuente de toda injusticia; Bien de Cristo y fecundidad del mal en Kant; Sobre un concepto católico de propiedad; Dios, ¿a favor o en contra de la libertad? Pero es que, además, según denuncia Uni Laica, el congreso tiene carácter "litúrgico". Y es que, según aparece en el programa disponible en la página web,. Se anuncia en un documento en el que, por otro lado, aparece el escudo oficial de la Universidad Complutense de Madrid.Ese ha sido el problema principal, según informó Valor a este diario. "Se ha hecho público un programa del congreso que no coincide con el que se entregó al departamento para hacer la solicitud de los créditos. Se ha publicado uno en el que aparece la santa misa al inicio y al final. En el programa que se entregó al departamento", sostiene. Por eso, según dice, el departamento aprobó la solicitud de créditos y la cesión de espacios de la facultad para la celebración de las mesas redondas.Si en el programa que presentaron se hubiera incluido la celebración de las misas, insistió Valor,ni autorizado la utilización del escudo de la institución en el programa. Por el momento, en la página web del evento sigue constando un PDF con el escudo de la universidad y en el que, además, se siguen incluyendo las misas. El cartel promocional, por su parte, ya no anuncia la concesión de créditos.