Pablo Iglesias desmiente a Marlaska: "No ha limpiado las cloacas del Estado, tiene que explicar por qué continúa el comisario Gago"

Publicada el 04/04/2019 a las 10:52 Actualizada el 04/04/2019 a las 11:20

Responsabilidad del PP

El líder de Podemos Pablo Iglesias , ha criticado este jueves que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y muestra de ello, para Iglesias, es que agentes que participaron en el supuesto espionaje a la formación morada continúan en la Policía "Parece evidente que es el señor. Cuando Marlaska dice que han limpiado las cloacas, ¿se refiere a esto?", ha señalado el líder de Podemos en una entrevista a RNE , recogida por Europa Press.", se ha preguntado Iglesias, quien ha recordado que otro de los agentes involucrados recibió una medalla policial en 2009 del entonces ministro socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba A su juicio, el PSOE tiene que explicar por quécontinúa en la Secretaria General de Policía y ahora aspira a ser comisario.Estas declaraciones llegan después de que el diario digital Moncloa.com haya publicado audios en los que se escucha al inspector-jefe José Ángel Fuentes Gago pedir abiertamente ayuda al ex ministro venezolano Rafael Isea para "que no lleguen los de Podemos" al Gobierno en España. Este encuentro se habría producido en Estados Unidos con un mandato de Interior, en la etapa de Jorge Fernández Díaz Iglesias ha cuestionado que esta oferta se realizara sin que lo supiera Interior, ni el presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy , ha señalado.Apunta así a la responsabilidad política, que a su juicio, tiene el Gobierno del PP., ha recalcado.Y recuerda que el PP usó el argumentario político que salió de esos dossieres "falsos" de policías "corruptos". Es más, según Iglesias ese argumentario lo adoptaron también PSOE y Ciudadanos para atacar a Podemos, con el fin de que los morados no formaran parte del Ejecutivo en 2016.Aunque el líder de Podemos entiende que las operaciones del excomisario José Manuel Villarejo afectan a la democracia española, concretamente,. "Eso es subvertir la democracia", ha zanjado.