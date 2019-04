Anticorrupción pide 29 años de prisión para Correa por el 'pelotazo' inmobiliario en Arganda del Rey

Publicada el 05/04/2019 a las 16:53 Actualizada el 05/04/2019 a las 16:54

"Estrechos contactos" con el PP

Olimpiadas escolares y el 'Rock in Rio' 2008, en el listado de eventos

La Fiscalía Anticorrupción solicita la pena de cárcel de 29 años de cárcel para los líderes de la trama Gürtel , Francisco Correa y Pablo Crespo –en prisión desde hace dos años cumpliendo condena por otras piezas de esta causa–, y otros 17 años de prisión al ex alcalde de Arganda del Rey Ginés López por el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones en el municipio madrileño de Arganda del Rey entre los años 1998 y 2009.El Ministerio Público acusa también a otras 18 personas que se sirvieron de sus competencias paray que fueron procesados el pasado enero por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos. Los fiscales solicitan penas de prisión para todos ellos, que oscilan entre los dos y los 29 años, según su escrito de acusación que adelantó La información y al que ha tenido acceso Europa Press. Entre los acusados se encuentra el ex concejal Benjamín Martín Vasco, para quien Anticorrupción pide 20 años de cárcel.En este listado también están elpara quien pidenlos que fueran administradores de las empresas Isabel Jordán y Pablo Collado, que se enfrentan a 16 años y medio y dos años de prisión, respectivamente; y a ocho años el asesor fiscal de Correa, José Ramón Blanco Balín.Para el exdirector financiero de sociedad Fomentose interesa la misma condena que para el cabecilla de la Gürtel; mientras que para la exdiputada de la Asamblea de Madrid y exjefa de Deportes de sociedad Fomento; el exdirector de programación y proyectos de la misma empresay el asesor jurídicopiden. Asimismo, el exdirector de programación y coordinación del Ayuntamiento César Tomás Martín y el que fuera técnico de gestión de la sociedad Fomento José Ramón Gutiérrez Villar tan sólo se enfrentan a dos años y medio de cárcel.Por otro lado, Fiscalía interesa que se impongan las penas de ocho años y medio de prisión para los empresarios(Teconsa) y(Constructora Hispánica);para el responsable de Martinsa,; yy medio de cárcel para los que abonaron las comisiones de las parcelas Manuel Salinas y Amando Mayo. Por último, los fiscales piden tres años de cárcel para el arquitecto Álvaro García del Río; y otros dos, para Joaquín Martín Vasco por tratar de ocultar parte del dinero negro que percibió su hermano.Por su parte, la acusación popular ejercida por el PSOE madrileño, también ha hecho llegar al Juzgado Central de Instrucción número 5 su escrito de acusación contra los 21 procesados por los posibles delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental, cohecho, malversación de caudales públicos, insolvencia punible, contra la Hacienda pública y asociación ilícita.En su escrito, al que también ha tenido acceso Europa Press, además de hacer un relato detallado sobre las actividades de la trama Gürtel en Arganda del Rey, la acusación recuerda que "cómo venía siendo habitual" en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia y en municipios regidos por el PP, Correadentro de dicho partido tanto a nivel municipal como nacional. Con todo ello, pide para Correa y Crespo 29 y medio de prisión; mientras que para Ginés López solicita 22 años y seis meses de cárcel.En cuanto al escrito de acusación de Anticorrupción, los fiscales Concepción Sabadell e Ignacio Stampa comienza relatando que el cabecilla de la red corrupta convino con funcionarios y autoridades del Ayuntamiento de Arganda del Rey desde al menos 1998 y mientras gobernaba el PP en el municipio para hacer negociar lucrarse con contratos públicos a cambio de una comisión.Así, la contratación se vio favorecida a través de la empresa municipal del suelo Sociedad de Fomento sobre la que Benjamín Martín Vasco, Ginés López Rodríguez y Juan Fernández Caballero tenían competencias directas que "permitían efectuarde la oposición política y de la Intervención General de la Administración del Estado".El denominado Grupo Correa fue seleccionada para organizar distintos eventos: las Galas del Deporte celebradas entre los años 2003 y 2008; las Olimpiadas Escolares, entre 204 y 2008 –salvo el año 2005–; Rock in Rio 2008; el Día del Árbol 2008, así como el acto de colocación de la primera piedra de la nueva Comisaría de Policía en 2005. Según indica Fiscalía, por estas "irregulares" adjudicaciones, las empresas de la Gürtel obtuvieronobteniendo un beneficio de, al menos, 189.991,81 euros.Conforme a lo pactado con la Gürtel, el que fuera alcalde recibiópor el valor de 545.328,98 euros; Martín Vasco fue obsequiado con 363.295,63 euros y el ex director financiero de la empresa municipal percibió un importe total de 13.700 euros. Gran parte de estas cantidades procedió de la caja 'b' de Correa, destaca el escrito.Por otro lado, Anticorrupción explica que el líder de la Gürtel y su número dos, Pablo Crespo, intermediaron para que otras sociedades ajenas a sus empresas (Teconsa, Constructora Hispánica y Martinsa) resultase beneficiadas. Con sus gestores, Correa mantenía una "estrecha relación", ya que ya habríaen los municipios madrileños de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, recuerdan los fiscales.En concreto, Martinsa fue adjudicataria de varias parcelas de Arganda, que después iban a ser distribuidas entre algunos de los acusados; a Teconsa se le encomendó la construcción de una guardería infantil, y de un centro deportivo con piscina cubierta, además de varios tramos de obra de una carretera, en la que también trabajó Constructora Hispánica. Esta última sociedad también realizó la conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas y de mobiliario e instalaciones urbanas.