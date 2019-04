Fuentes Gago pudo cometer un delito en su declaración en el Congreso sobre la investigación a Podemos

Publicada el 05/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 04/04/2019 a las 21:41

El inspector jefe de la Policíaha ofrecido dos versiones diferentes sobre su relación con policía política del PP (que algunos llaman policía patriótica), el grupo de agentes que en la etapa del conservadoral frente del Ministerio del Interior habría tenido la misión de buscar información para perjudicar a sus rivales políticos. Las dos versiones están perfectamente documentadas: una de ellas se corresponde con su declaración, el pasado 5 de julio de 2017, ante la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista del. Puede consultarse en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados . La otra son los audios difundidos en los últimos días por moncloa.com y El Confidencial. Entre los argumentos del Fuentes Gago que habló en la Cámara Baja y los delde las grabaciones hay bastantes diferencias, sobre todo en lo que tiene que ver con la investigación al partido liderado porNo sólo se trata de versiones contradictorias. No todo queda ahí.pudo cometer delito en su declaración en elante la citada comisión si se tiene en cuenta que los llamados a comparecer en estos órganos parlamentarios tienen la obligación de decir la verdad.En este contexto, y ante las preguntas de la parlamentaria de Unidos Podemosdijo no saber "nada" de viajes para "investigar a Pablo Iglesias" o contactos con "testigos venezolanos". Palabras que chocan con los audios en los que puede escuchar cómo pide ayuda al exministro de Hugo Chávez para "que no lleguen los de Podemos" al Gobierno en España. Y lo hacía en el consulado español enLos convocados a comparecer en una comisión de investigación en las Cortes no sólo tienen la obligación de hacer acto de presencia cuando son llamados, también tienen la de decir la verdad.Así figura en el Código Penal , que en su artículo 502.3 señala lo siguiente: "El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio,Este diario ha intentado, sin éxito, obtener una explicación de estos episodios y del cambio de versiónFuentes Gago está imputado en la operación Kitchen, una de las piezas derivadas delen la que se investigan la maniobras de la policía política para frenar la investigación sobre los escándalos de corrupción que afectan al PP. Esto ocurrió entre los años 2013 y 2014 y habría sido sufragado con cargo a losdel"Hoy aparece una noticia en prensa —permítame que me salga del hilo de estas preguntas— que señala que usted viajó, para investigar un asunto, con el señor Xavier Trias a Suiza. También nos consta —y esta vez, insisto, por informaciones en prensa— que también ha habido diferentes viajes con el fin de investigar ade hecho hubo contactos con testigos venezolanos, viajó algún policía a Miami, también viajó el señor Villarejo a Venezuela,", fue la pregunta concreta que le hizo la diputada Elizo. La respuesta del inspector fue contundente:El exministro venezolano Isea ha reconocido a La Sexta que viajó a Nueva York "en marzo o en abril de 2016" y que allí se reunió con tres personas en el consulado de España."Fuentes Gago se dirige a mí y me dice: ‘Yo soy alto funcionario de Interior yesto solo va a ser supervisado por un juez, y podemos tratar con él la condición de testigo protegido. Sabemos su situación de persecución y nosotros podemos ayudarle con pasaporte español, nacionalidad y salir del país porque están perseguidos'", aseguró.El excolaborador de Hugo Chávez hizo una declaración sobre el pago a CEPS, germen de Podemos, de 7,1 millones de dólares. En la misma comisión parlamentaria, a respuesta de otros diputados,destacó que no sabía que se estaba elaborando el Informe PISAsobre las finanzas del partido."Yo con el informe PISA no tengo nada que ver", respondió al diputado(PNV)."No he escrito una palabra en Word, nada. No he tenido ninguna información para la confección de ese informe. Nada. Estos son informaciones, como usted ha dicho, de fuentes abiertas porque aquí cada uno puede escribir lo que quiera, pero yo no tengo nada que ver. Nada es nada., insistió.Fuentes fiscales citadas por el diario El País aseguran que este inspector jefe acudió junto a otro policía a la Audiencia Nacional precisamente con ese documento. No se abrieron diligencias al carecer de fundamento. Si se confirma la versión ofrecida por las fuentes fiscales, sería otra mentira de Fuentes Gago.En otros de los audios difundidos por moncloa.com , Fuentes Gago, por aquellas fechas agregado en la Embajada de Países Bajos, asegura actuar siguiendo las órdenes de Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy.En la misma conversación con Isea en Nueva York, el inspector jefe asegura haber "hablado con el ministro del Interior español". "Y el ministro del Interior español habló con el presidente [del Gobierno, Mariano Rajoy] español. Yo solo tengo un mandato aquí, o sea, acompañar a estas personas y decirle a ustedy que le demos una nueva identidad o una nueva vida. O la que tienen ustedes y les protejamos. Eso es mi compromiso.puede escucharse en la grabación.Esta versión chirría con lo que quedó registrado en elen julio de 2017 en el marco de la Comisión sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior.En el turno del diputado Sergi Miquel i Valentí (PDeCAT), el parlamentario se interesó por una serie de nombres. La pregunta era la misma en todos los casos: "¿Durante el ejercicio de algunas de sus funciones tuvo usted alguna reunión con...?". Dijo que "nunca" con la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Que "nunca" con Jorge Moragas, exdirector de Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Y que "nunca" con el entonces presidente, Mariano Rajoy.De Jorge Fernández Díaz dijo lo siguiente: "Con el ministro no me reunía para nada. Nos saludábamos en los actos públicos donde estábamos, pero en reunión, no".Legarda (PNV) también le preguntó por el ya exministro del Interior.le cuestionó. "Yo ni tenía ni tengo ninguna relación con el señor ministro", fue su respuesta.