Pablo Iglesias considera que el espionaje contra Podemos "es lo más grave que ha pasado en España desde los GAL"

El secretario general de Podemos,, ha afirmado este viernes que el supuesto espionaje contra su partido por parte de algunos mandos policiales "es".En una entrevista en Antena 3 , Iglesias ha comparado con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) la presunta creación, bajo el mandato de, de una unidad que se dedicaba apara evitar una coalición de gobierno con el PSOE. A su juicio, en esta operación "no se estaba espiando a nadie" sino que se estaba "buscando material para". "Un 50 por ciento de la gente llegó a pensar que nosotros nos financiamos ilegalmente, desde los GAL no ha habido algo tan grave en este país", ha subrayado Iglesias.Sobre las declaraciones del ministro del Interior,, en las que defendía que las cloacas del Estado no existían en la actualidad, Iglesias ha lamentado que. "Tenemos que aguantar que el ministro del Interior diga que no hay cloacas y es grave porque tiene que ver con la calidad democrática de nuestro país, veremos a ver lo que ocurre", ha zanjado el secretario general de Podemos.