Publicada el 05/04/2019 a las 13:04 Actualizada el 05/04/2019 a las 13:25

Intervenir el mercado del alquiler

Viviendas de la Sareb y fondos buitre, al parque público de alquiler

Coto y cupo para pisos turísticos

Prohibirá el desalojo de viviendas ocupadas si no hay realojo

El partido liderado por Pablo Iglesias propone en su programa electoral para las generales del próximo 28 de abril la creación de un contrato "indefinido" de alquiler y la, que se nutrirá de 50.000 casas cada año.El objetivo que persigue Podemos , según su programa, esy para asegurar la renta y la estabilidad del contrato "implantará un contrato de arrendamiento indefinido, estableciendo causas claras de rescisión justificada". Y para los casos en los que el arrendatario sea "especialmente vulnerable" y el arrendador sea un gran propietario de viviendas, como sociedades inmobiliarias y fondos buitre, el partido morado propone que el contrato de alquiler se prorrogue "de manera automática".Para Podemos,, argumentan, se destina más de un tercio de la nómina a pagar el alquiler y el 80 por ciento de los menores de 30 años viven con sus padres mientras hay 3,4 millones de viviendas vacías.Por ello, proponen crear un gran parque de alquiler público de precio asequible incorporando. Para ello, proponen establecer un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda.A esta mediday aumentar la inversión pública en vivienda hasta equipararla a la media europea. Al tiempo que paralizarán y revertirán la privatización de viviendas públicas y la venta de suelo público.El partido morado. Para ello quieren controlar los precios entre personas físicas inquilinas y pequeños propietarios, mediante el establecimiento de "mecanismos de control y regulación de los precios del alquiler".Para ello, habilitarán a los ayuntamientos para que puedan regular los precios en los barrios y zonas "tensionadas", creando. El objetivo es que no se pague más del 30 por ciento de la renta familiar en el alquiler.El partido de Pablo Iglesias quiere tambiénpara incorporar al parque de vivienda pública las casas y pisos cedidas a fondos buitre y a la Sareb. Además, realizarán un censo público de viviendas vacías de entidades financieras, fondos de inversión y empresas y acabarán con las SOCIMI por entender que se trata de "mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda".Siguiendo con la política que han llevado a cabo las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena Ada Colau , el partido morado anuncia que pondráPara ello, permitirán a las comunidades de propietarios regular las condiciones de estos pisos y establecerán una regulación básica sobre las condiciones de estas licencias, en colaboración con las Administraciones competentes, que incluirá su retirada cuandoincumplan la ley, por ejemplo, al no pagar los impuestos correspondientes.Junto con las Administraciones locales, estudiarán también establecer un porcentaje máximo de viviendas destinadas a pisos turísticos en función de las características de cada barrio para, dicen,En cuanto a la problemática de los desahucios, Podemoscomo de ocupación en precario de una vivienda si antes la administración no ha garantizado un realojo en condiciones dignas.También prometen garantizar el derecho a la defensa de los deudores y las deudoras hipotecarias en cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para ello,A ello añadirán la protección de los deudores hipotecarios sin recursos limitando su deuda al valor del bien hipotecado y el reconocimiento de derechos de reestructuración de deuda, quita yy derogarán con efecto retroactivo el indicador de los tipos de interés IRPH.En cuanto a los suministros básicos, afirman que los garantizarán e impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza sobrevenida. Esta protección durará un año y se extenderá mientras persista la situación de vulnerabilidad y