Casado acusa a Otegi de poner el "foco" sobre él y de presumir de lo "definitivos e imprescindibles" que son con el PSOE

Publicada el 06/04/2019 a las 16:27 Actualizada el 06/04/2019 a las 17:21

"Reforzar la inspección" en materia de educación

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado , ha lamentado que Arnaldo Otegi "se permita aconsejar que Pedro Sánchez tiene que seguir en la Moncloa" y ha reconocido que no le hace "ni pizca de gracia" queen él, según recoge Europa Press. Casado, en un mitin este sábado en la ciudad de Salamanca, ha manifestado que ha sido "una semana muy dura" al ver cómo el Gobierno ha sido "capaz de negociar con los proetarras " y que el presidente Pedro Sánchez lo haya hecho "solo para permanecer unas semanas más en La Moncloa" permitiendo al coordinador de de EH Bildu presumir de lo "definitivos e imprescindibles" que son con el PSOE.Así lo ha señalado también delante de la número tres por Madrid al Congreso, Edurne Uriarte, una catedrática de universidad con "valentía, coraje", que "tenía que dar clase escoltada" y a la que los terroristas de ETA "pusieron una bomba en el ascensor"., ha recordado. En el acto político en Salamanca, concretamente en el Teatro Unicaja de la ciudad castellanoleonesa, Casado también ha estado acompañado por el presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, y otros representantes, cargos y militantes del PP.En concreto, sobre el, le ha recriminado que "no es capaz de mirar a sus víctimas a su cara y que no es capaz de decirles y explicarles por qué recibe los votos de Arnaldo Otegi" y que "no es capaz de poner orden en Cataluña y acabar con la farsa independentista".En cuanto al líder de, ha recordado que "quiere ser Ministro del Interior" y que, en cambio, la fundación que fue "germen" de su partido morado comenzó "asesorando a gobiernos de Venezuela, en cosas tan gráficas como represión sobre periodistas y la formación de las fuerzas policiales". "Alguien me puede explicar por qué no dice nada de que ahora la Policía esté matando por la calle a jóvenes opositores o esté deteniendo y encarcelando a periodistas, ¿de eso estaba enseñando el que quiere ser ministro de Pedro Sánchez?, ha apostillado.Según sus palabras, el momento electoral que se presenta trata de elegir entre el modelo del PP o si se quiere ", en la que ya se reparten hasta los ministerios". Por otra parte, ha criticado que, en manifestaciones independentistas, "al lado de Torra" esté "sujetando la pancarta" Carlos Sastre, sobre el que ha explicado que "está dando cursos" en centros educativos para explicar "qué es la independencia" cuando fue "terrorista de Terra Lliure", y le ha calificado también como "alimaña sangrienta y sanguinaria".Durante este mitin, Casado también ha abogado enpor "reforzar la inspección y además darle competencias sancionadoras". "Si hay algún colegio está adoctrinando a nuestros hijos, la inspección podrá denunciarlo y actuar contra ese funcionario y contra ese colegio; se acabó lo de jugar con nuestros hijos para proyectos políticos ideológicos, sectarios", ha apuntado.Sobre sus compromisos en educación, el candidato a La Moncloa ha comenzado con su defensa de la "libertad de elección" y acabar así "con las zonas, con los códigos postales", y que "cada familia lleve al niño al colegio que quiera". A continuación, Pablo Casado ha defendido las pruebas para los alumnos al final de cada ciclo y que en Bachillerato sea "vinculante", yTambién, en su intervención en Salamanca, ha apostado pory reforzar los conocimientos de humanidades junto a las matemáticas, la tecnología, la ciencia y la ingeniería. Casado ha continuado con su apoyo al bilingüismo en inglés y la "educación en libertad" con su defensa de la concertada y la especial para las personas con algún tipo de discapacidad si así lo quieren; además de su respaldo a la educación rural, para "dar facilidades" a las familias y que se queden en sus pueblos si así lo desean.En el apartado de, ha reseñado que "un país se mide por la calidad de su profesorado" y ha mostrado su respaldo a que "en España haya un Mir educativo para seleccionar a los mejores". Finalmente, además de recordar su apuesta por la "conciliación", ha subrayado el interés por la formación dual, "prestigiar" la Formación Profesional dual y que las empresas traten de "participar en el desarrollo" también de los alumnos en la etapa universitaria.