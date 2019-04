La Policía requisa en OkDiario los archivos del móvil de la asesora de Pablo Iglesias

Publicada el 06/04/2019 a las 15:50 Actualizada el 06/04/2019 a las 16:14

Agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional se personaron este viernes en la redacción de OkDiario con unaque pudiera obrar en su poder procedente del móvil que le fue sustraído en 2016 a lay cuyo contenido apareció entre los archivos intervenidos al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, informa Europa Press.Según ha adelantado eldiario.es y han confirmado a Europa Press en fuentes jurídicas, la entrada en OkDiario está motivada por un, que ejerce la acusación popular en la causa que investiga al expolicía en el Juzgado Central de Instrucción numero 6 de la Audiencia Nacional, pidiendo que se procediera a requisar el material que pudiera conservar ese medio de comunicación.Tras acordar el juez la medida, los agentes se presentaron el viernes en la redacción de OkDiario, solicitaron el material y trasladaron la prohibición de publicar más contenido procedente del teléfono móvil de Bousselham, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas.La asesora denunció en 2016 el robo de su teléfono móvil, mismo año en el quey otros miembros del partido en el que él vertía afirmaciones despectivas respecto deCuando los policías de Asuntos Internos que investigan el material intervenido a Villarejo encontraron un archivo con el contenido del teléfono, el juez Manuel García Castellón llamó a la Audiencia Nacional tanto a Iglesias como a Bousselham, que se personaron como acusación particular.En aquella primera declaración, el líder de Ple llamó en su momento, le dijo que había llegado a una de las revistas del grupo el contenido del teléfono y le hizo entrega del mismo porque no se iba a publicar. El propio Asensio fue citado como testigo y confirmó este asunto, así como señaló que la información había aterrizado en la ya extinta Interviú procedente de una fuente anónima.En paralelo, el juez interrogó al comisario Villarejo sobre por qué el contenido del móvil de la asesora obraba entre sus archivos. Afirmó, tal y como informaron fuentes jurídicas, que se lo había entregado quien entonces dirigía la revista Interviú, Alberto Pozas, a quien no mencionó, no obstante, por su nombre.Su abogado añadió enen el marco de una investigación policial que estaba en marcha sobre el líder de Podemos, la misma cuya legitimidad está bajo el foco de los investigadores pues generó el llamado Informe PISA (Pablo Iglesias S.A.) según el cual el partido se habría estado financiando con dinero venezolano y al que ningún juez o fiscal dio credibilidad. El próximo lunes, Pozas, que hasta su dimisión este viernes era director general de Información Nacional de La Moncloa, está citado como testigo en la Audiencia Nacional.