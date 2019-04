Las tres derechas se unen en plena campaña electoral a las demandas de los policías para reclamar una equiparación salarial

Publicada el 06/04/2019 a las 15:49 Actualizada el 06/04/2019 a las 15:50

Las tres derechas, en la cabecera

se han manifestado este sábado en Madrid, convocados por la plataforma Jusapol , para reivindicar unarespecto a los que reciben los cuerpos policiales autonómicos y pedir al Gobierno "que deje de reirse" de las 140.000 familias de las que dependen estos policías. Los asistentes a la protesta, equipados con banderas españolas, además de alguna autonómica, han desplegado pancartas en las que denunciaban que el acuerdo alcanzado en marzo del año pasado para lograr la equiparación deja fuera a 13.481 compañeros. A la manifestación también, mientras que Podemos les ha dicho que no puede asistir pero que "se compromete con su reivindicación".Según ha explicado el presidente de Jusapol, Natan Espinosa, en declaraciones a los medios,el acuerdo, por lo que ha anunciado que la plataforma seguirá convocando movilizaciones en todo el territorio nacional. Además, considera que el acuerdo, que supone el pago de 807 millones de euros a los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil en un periodo de tres años, es "insuficiente" y piden elevarlo en 700 millones más, hasta los 1.500 millones de euros.A diferencia de los sindicatos representativos de la Policía -que celebra elecciones este mes de junio- y asociaciones de la Guardia Civil,. De hecho, la asociación ya ha avanzado que pedirá el voto mayoritario a sus compañeros en las próximas elecciones.Coincidiendo con esta manifestación,porcentualmente mayor a la de cualquier empleado público. Según explican a Europa Press fuentes de Interior, el Ministerio mantiene su compromiso con el acuerdo suscrito en marzo de 2018 para destinar en tres años (hasta 2020) un total de 807 millones de euros en la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con respecto a otros cuerpos autonómicos, tomando de referencia los Mossos d'Esquadra.Esta mejora salarial supone, según Interior, una subida media de 4.759 euros anuales respecto a 2017 (+14,23%) para agentes de la Policía Nacional y de 5.491 (+17,58%) para los de la Guardia Civil. "(+4% en el mismo periodo), lo que supone el 9,6% del presupuesto del Ministerio del Interior, lo cual es un esfuerzo considerable", subrayan. "El nuevo equipo llevó a cabo en tiempo récord todos los trámites necesarios para hacer efectiva la mejora salarial prometida por el PP, que no había iniciado el proceso para su materialización", recuerdan desde el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, que relevó a Juan Ignacio Zoido (PP) en junio de 2018.Por su parte,. En concreto, un primer acuerdo en 1992 y un segundo en 2005, en los que ambos gobiernos socialistas no habrían cumplido sus promesas con la policía. En esta última ocasión, Jusapol critica que el Gobierno haya consultado al Consejo de Estado sobre si se puede tramitar la ley acordada el pasado año. "Es muy fuerte que le pregunte cuando se trata de una ley impulsada con 550.000 firmas", ha declarado Espinosa. En este sentido, el presidente de la asociación se ha preguntado "qué más hace falta" para que les den la igualdad. "Si quieren tener a dos comunidades, la vasca y la catalana, por encima del resto de los españoles, que lo digan", ha añadido.El presidente de Ciudadanos,, se ha comprometido con la Guardia Civil y la Policía Nacional a equiparar el sueldo de estos dos cuerpos con el del resto de policías autonómicas en un plazo de dos años si llega a ser presidente del Gobierno. En declaraciones a los medios durante su participación en la manifestación convocada por la plataforma Jusapol para reivindicar la equiparación salarial, Rivera ha echado en cara a Sánchez que "no haya cumplido" con el compromiso al que llegaron ambas formaciones políticas para que la Guardia Civil y Policía Nacional cobrasen "al menos" lo mismo que los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza.Por su parte, el secretario general del PP,, ha apoyado a la Policía Nacional y Guardia Civil en su reivindicación por la equiparación salarial con las policías autonómicas, en la madrileña plaza de la Puerta del Sol, diciendo que le gusta más así que "llena de perroflautas". "Ni la lluvia, ni el frío, ni la nieve, ni los socialistas, ni los comunistas, ni todos estos fenómenos adversos van a impedir que el PP esté siempre con la Policía y la Guardia Civil, gente que se juega la vida para protegernos; me gusta ver la Puerta del Sol llena de ellos para reivindicar mejoras; me gusta más así que llena de perroflautas", ha dicho García Egea."Una vez más Vox está para apoyar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su justa reivindicación de una equiparación real. Pero el 28 de abril, Vox va a darles la razón, ya que promoveremos una ley de retribución justa y que se disuelvan las policías autonómicas e integrarlas en la Policía Nacional y Guardia Civil", ha dicho el número dos de la formación de extrema derecha,