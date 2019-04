Podemos proyecta imágenes de los 'papeles de Bárcenas' en la plaza Mayor de Madrid

Publicada el 07/04/2019 a las 12:01 Actualizada el 07/04/2019 a las 12:48

Carmena debe dar explicaciones con urgencia. Sin esperar al lunes. Y depurar responsabilidades. Empezando por ella misma, que suma y sigue. https://t.co/ez3qM3GHWU — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 6 de abril de 2019

Es probable que en la @SextaNocheTV veáis al corrupto de @eduardoinda. Es menos probable que veáis esto... La Plaza Mayor de Madrid gritando verdades. pic.twitter.com/KcRSGfH6v3 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 6 de abril de 2019

Podemos proyectó durante la noche del sábado, de 21 a 23 horas, un vídeo mapping de los conocidos como los papeles de Bárcenas en la fachada de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid. En el vídeo, que ha colgado este domingo en sus redes sociales, se podían ver imágenes de las anotaciones del extesorero del PP con, algunos de los cuales se resaltan subrayados en color amarillo.Con el mensaje, en la grabación también aparecía una imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del portavoz de Ciudadanos y candidato a la Presidencia, Albert Rivera, estrechándose la mano, con otro mensaje:. Las imágenes se fueron sucediendo durante dos horas, según informa Europa PressA última hora de la noche del sábado,. El portavoz conservador en el Consistorio y candidato a la Alcaldía,, señaló que la regidora madrileña "debe dar explicaciones con urgencia" y "sin esperar al lunes" de lo ocurrido en la Plaza Mayor. "Empezando por ella misma, que suma y sigue", añade Almeida en un tuit donde enlaza con la información contada, en este caso, por el diario Abc, que atribuye la acción a Podemos.La candidata del PP a la Presidencia regional,, ha acusado a Carmena de "querer hacer de Madrid lo que Colau de Barcelona: una ciudad donde se premia al que no cumple la ley, donde se ataca a la Policía Local, donde se abandonan los servicios y se utilizan los edificios públicos de manera electoralista". La conservadora augura quey añade que ellos "cuántas cosas podrían decir del PP de Madrid y cuántas vergüenzas de la oposición podrían proyectar a través de las cuentas de las Comunidad y las fachadas de sus edificios". "Pero entendemos que los medios públicos no son nuestros y no pueden utilizarse contra el adversario", ha concluido.La atribución inicial a Podemos se debía a que en torno a las 22 horas, uno de los fundadores de la formación morada,, señalando que la Plaza Mayor estaba "gritando verdades" y adjuntaba un vídeo donde se podía ver la imagen en grande de los supuestos papeles de Bárcenas con el lema en grande "Que no vuelvan".Además, durante la mañana del domingo,entorno a las 11 de la mañana. Con imágenes de dirigentes del papel y su correspondiente anotación en los los papeles de Bárcenes con el mensaje #QuenoVuelvan.Este domingo, también se ha pronunciado la candidata de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid,. En un acto en la rozas, ha dicho que la exhibición del vídeo "a priori no parece legal" y pedirá al Ayuntamiento el expediente sobre ello para comprobar si se han respetado los permisos. "No sabemos todo lo que debiéramos saber. Todo lo que sabemos es que la plaza Mayor es un entorno protegido, que. Por tanto, queremos ver a quién podemos atribuirle esa responsabilidad", ha asegurado y también ha apuntado que la plaza Mayor "es de todos los madrileños y no de Podemos".La proyección de video mapping en la Plaza Mayor se ha estilado en el último año, por parte del Ayuntamiento de la capital, que