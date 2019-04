Abascal ve peligroso regular la eutanasia: "En el norte de Europa los ancianos salen del hospital corriendo por miedo"

Publicada el 08/04/2019 a las 11:00 Actualizada el 08/04/2019 a las 11:01

Invasión islamista

El presidente de Vox,, cree que regular la eutanasia pueda abrir la puerta a situaciones "peligrosas" en las que los ancianos queden "al albur de sus familias" en determinadas situaciones, llegando a casos similares a los de países en el norte de Europa, donde "caside que acaben con ellos a partir de cierta edad".Abascal ha dejado claro este lunes en una entrevista en Antena 3 , que Vox no está a favor de "acabar con la vida de ningún ser humano" y ha aprovechado para mostrar su solidaridad con aquellos enfermos terminales que "quieren salir adelante" pero están recibiendo mensajes "de desesperanza y muerte".El líder de Vox cree que, como los ancianos o los niños que aún están en el vientre materno, y legislaciones como la de la eutanasia "son muy peligrosas" porque. "Hemos visto en otros países del norte de Europa que los ancianos casi salen corriendo de los hospitales porque tienen miedo de que acaben con ellos a partir de cierta edad", ha puesto como ejemplo.Además, ha defendido a su secretario general,, investigado por la Fiscalía pory ha sostenido que es un problema que "muchos españoles" viven en su entorno. "No hemos tenido una sola actitud de xenofobia. No nos mueve el odio al de fuera, nos mueve el amor al de dentro", ha justificado.A su juicio, para ver que hay una invasión islamistay visitar muchos de sus barrios. "En Francia acabará siendo un 50% más pronto que tarde, nosotros queremos advertir antes de que eso ocurra", ha insistido rechazando que el islamismo de la sharía (ley islámica) pueda "echar raíces" en España.