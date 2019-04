El programa del PP incluye la aplicación del 155 en Cataluña "el tiempo que resulte inexcusable"

Publicada el 08/04/2019 a las 11:54 Actualizada el 08/04/2019 a las 12:25

La cabeza de lista del PP en Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo , ha defendido este lunes quey empleando "las medidas que sean necesarias para el correcto ejercicio de la autonomía".Así figurará en el programa electoral del PP, según ha avanzado la candidata popular en una entrevista en la Cadena Ser , recogida por Europa Press. En concreto, ha señalado que el PP, o se cese a consejeros de la Generalitat.Álvarez de Toledo no tiene dudas sobre que, actualmente, habría motivos para intervenir "distintos ambientes" de la esfera pública catalana y pone como ejemplo TV3., ha señalado sobre la cadena pública."La TV3 o es de todos o no es de nadie, ¿se entiende?", ha explicado al ser preguntada si el PP cerraría el canal.Añade que lo que se vive con TV3y ha asegurado que esta forma de aplicar el 155 no es parcial y se basa en "fundamentos democráticos".Según Álvarez de Toledo, el expresidente Mariano Rajoy aplicó "bien" el 155 en 2017 y, ahora, otra manera de aplicarlo sería como defiende Pablo Casado . "Es el Estado de Derecho en acción", ha recalcado.Con respecto a cómo resolver la crisis catalana, la dirigente popular ha explicado que seríay combatir la "injerencia nacionalista"."Hace falta un rescate democrático", ha remachado Álvarez de Toledo, y pide reforzar al constitucionalismo., ha zanjado.Y preguntada si asumirá, Álvarez de Toledo se ha mostrado segura de que encajará el resultado. "Trabajaría desde el escaño. Es lo que me corresponde, pido el voto, y, los muchos o pocos que reciba, han depositado una confianza en mi", ha resumido.