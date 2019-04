Cifuentes reitera ante la jueza que no ordenó falsificar el acta y que hizo "todas las pruebas necesarias"

Publicada el 08/04/2019 a las 15:58 Actualizada el 08/04/2019 a las 15:59

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha reafirmado ante la jueza del caso Máster que "" de los hechos que se le imputan por la supuesta falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de los estudios de postgrado que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).Así consta en el escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado por su abogada ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid,de cara a la celebración del juicio.El proceso se encuentra en la fase intermedia en la que las partes exponen su acusación o escrito de defensa de cara a la vista oral, que se celebrará en un juzgado de lo Penal de MadridLa Fiscalía de Madrid solicita para Cifuentes tres años y tres meses de prisión al considerarla inductora de la falsificación del acta, mientras que la acusación que representa a la Rey Juan Carlos eleva a cuatro la solicitud de pena de prisión.En el escrito, que ha adelantado hoy El Independiente, la abogada de la expolítica madrileña sostiene que "no son ciertos los hechos relatados por las acusaciones en la medida en que" su clienta es "".Así, recalca que "Cifuentes nunca se puso en contacto" con la exasesora Maite Feito, "ni con ninguna otra persona, para que se hiciese ningún tipo de gestión a fin de resolver la crisis provocada por el artículo publicado por eldiario.es el día 21 de marzo de 2018 "."Mi representada ni ordenó, ni encargó, ni participó en modo alguno en ninguno de los hechos descritos por las acusaciones. Ni la señora Feito dependía jerárquicamente de mi representada, ni eran amigas, ni nunca mantuvieron contacto alguno en relación con los hechos publicados el día 21 de marzo de 2018, ni ese mismo día, ni con posterioridad a dicha fecha", asevera la letrada.En este punto, destaca que este extremo "se corrobora, entre otros aspectos, poro los días posteriores"."Mi representada no indujo, ni al resto de acusados ni a ninguna otra persona, a que confeccionaran o falsificaran Acta o documento alguno", insiste la letrada, quien subraya que su patrocinada no resultaba beneficiada con la falsificación del Acta. Al contrario, apunta la abogada, ""."Esto es,, pues ya había obtenido el título", señala el escrito.Además, agrega que tampoco necesitaba ese documento para probar que cursó de modo regular el máster, pues esto ya quedaba sobradamente acreditado mediante el propio título oficial, la certificación académica de que todas las asignaturas estaban aprobadas y el abono de las tasas de matriculación y de retirada del título.Insiste en que su clienta exhibió el acta en los medios de comunicación y redes sociales desconociendo "que la misma hubiera sido falsificada, pues habiendo realizado todas las pruebas necesarias para superar el Máster en cuestión,