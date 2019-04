El PSOE carga contra el PP de Casado: "Su nivel de irresponsabilidad lo inhabilita para presidir España"

Publicada el 08/04/2019 a las 18:09 Actualizada el 08/04/2019 a las 18:33

Solo se justifica en su "absoluta desesperación"

El PSOE ha elevado este lunes el tono contra el líder del PP, Pablo Casado , cuyo nivel de "" lo "inhabilita para presidir España", ha considerado este lunes el secretario de Organización y coordinador de campaña José Luis Ábalos, según informa Europa Press.En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, Ábalos también ha acusado a la formación de Casado de tener "algún problema de, según él, a todas las medidas que buscan aumentar la igualdad entre hombres y mujeres, como la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas Pero las palabras de Casado que ya, según Ábalos, son las que ha lanzado este lunes desde Barcelona, acusando a Sánchez de querer pactar con " manos manchadas de sangre para mantenerse en la Presidencia. "Prefiere las manos manchadas de sangre a las. Manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles", ha alertado en el acto de presentación del programa electoral del PP en Barcelona.Bajo el punto de vista de Ábalos, estas palabras de Casado sólo se justifican "por absoluta desesperación", pero tal nivel de "irresponsabilidad", a su juicio, "lo inhabilita para presidir España". Para Ábalos resulta también "incomprensible" que el PP se haya posicionado en contra de los últimos decretos ley del Gobierno convalidados en el Congreso, incluido el dePor esoal Gobierno debería tener: "no perjudicar a los españoles ni afectar a la economía del país". Su posición evidencia, a juicio de Ábalos, que lo que les mueve son sus intereses partidistas, y no los de España, de cuyosse muestran "muy distanciados". En cualquier caso, Ábalos ha advertido de que supone "una alternativa real" que las tres derechas de PP, Ciudadanos y Vox puedan sumar unapara gobernar. Según ha destacado, la partida del 28 de abril es la siguiente: "o un Gobierno del PSOE en solitario o una coalición de las tres derechas".El ministro de Fomento ha reconocido quetras el 28 de abrilpara la investidura de Sánchez con las formaciones independentistas. Los socialistas no entran a hablar de posibles pactos ni coaliciones poselectorales porque su ambición es. "La aspiracion de algunos es ser terceros o cuartos por más que digan ¡vamos! en su lema de campaña", en alusión a Ciudadanos.