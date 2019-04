Publicada el 08/04/2019 a las 20:24 Actualizada el 08/04/2019 a las 20:46

El 58 bis de la LOREG, un artículo polémico

La Comisión Europea está "preocupada" por el uso en España de datos personales con fines electorales (LOREG) y así se lo ha trasladado a las autoridades nacionales, si bien esperará a tomar más medidas hasta ver de qué modo se pronuncia el Tribunal Constitucional sobre el asunto, informa Europa Press.Así lo ha comunicado este lunes un funcionario europeo a la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo (LIBE) en su respuesta a la eurodiputada liberal holandesa Sophia in 't Veld, que ha denunciadode cara a las elecciones generales que se celebran en España el 28 de abril y de las europeas de mayo.El representante del Ejecutivo comunitario ha revelado que la comisaria de Justicia, Vera Jourova, trasladó por carta su preocupación aly a las autoridades nacionales responsables de la protección de datos , por lo que. En el marco de estos contactos, las autoridades nacionales reaccionaron emitiendo una "circular" para aclarar el modo en que se debe aplicar la normativa y asegurar que se ponen en práctica las salvaguardas necesarias para evitar que se, según ha indicado el portavoz comunitario.En este sentido, también ha dicho que los servicios de la Comisión "tienen dudas y comparten la preocupación" por el artículo 58 bis de la LOREG pero que, tras iniciar el proceso para buscar soluciones con España, ahora presentado por el Defensor del Pueblo sobre esta ley. "Estamos a la espera de la sentencia sobre este caso y. La autoridad española es plenamente consciente de nuestra preocupación, pero al estar el caso en el Tribunal no podemos actuar", ha explicado el funcionario europeo.Así las cosas, la eurodiputada que ha llevado la discusión a la Eurocámara y ha criticado que Bruselas no más contundentes pese a admitir su preocupación, cuando existe un riesgo de "manipulación" sobre el electorado a apenas tres semanas de que se celebren elecciones generales en España.El polémico artículo 58 bis establece que "laque lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontraráúnicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas". Asimismo, añade que "los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas".El Defensor del Pueblo considera en su recurso que este preceptopor el que "se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".