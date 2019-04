'Las kellys' aseguran que su precarización sigue y denuncian el incumplimiento de todas las promesas del Gobierno

Publicada el 08/04/2019 a las 18:05 Actualizada el 08/04/2019 a las 18:06

Denuncian que son discriminadas: "Somos 'las nadies'"

La, conocidas como ' las kellys ' –'Las que limpian'– ha destacado que el colectivo, con presencia mayoritaria de mujeres , sigue, al tiempo que ha denunciado el incumplimiento de todas las promesas que ha hecho el Gobierno para mejorar su situación laboral , según informa Europa Press."Vamos a seguir y a poner la cara roja a quien sea", ha dicho la vicepresidenta de la asociación, Ángela Muñoz, durante un encuentro con periodistas, en el que ha aseverado que. Es más, ante el inicio de la campaña electoral, 'las kellys'que concurren a los comicios generales del próximo 28 de abrilLa asociación, creada con el objetivo de visibilizar los problemas que sufren las trabajadoras de este sector formado aproximadamente por 200.000 trabajadores, se presentó de manera oficial hace dos años y medio y actualmente tiene presencia en ocho territorios. Desde que se conformó hasta hoy, el PP y el PSOE han pasado por el Gobierno de España, si bien 'las kellys'legislativos a su favor.En este contexto, las representantes de este sector recalcan que: su reivindicación histórica, que espara garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, sigue sin llevarse a cabo.Según ha denunciado Muñoz, el Gobierno se comprometió a acometer este cambio, pero de momento no se ha producido. El propiode Gobierno y siendo líder de la oposición,del Estatuto de los Trabajadores. Lo hizo el mismo día en que cinco representantes de 'Las Kellys' se reunieron con Rajoy en La Moncloa, poco antes de que prosperase la moción de censura.La reivindicación de reformar este artículo del Estatuto de los Trabajadorespor parte de las subcontratas de garantizar a sus trabajadoras las condiciones recogidas en el convenio de aplicación de la empresa principal en las que prestan servicio.Desde la, según denuncia el colectivo, las limpiadoras de hoteles están externalizadas, a pesar de que las camareras de piso suponen "el 20% de las plantillas de los hoteles". "Los hoteles siguen con nuestros servicios externalizados, estode trabajadores en el momento de que es una actividad del hotel", lamentan 'las kellys' de Madrid. "Estamos, somos 'las nadies'", sostiene Muñoz, también vicepresidenta de la asociación estatal.Precisamente en la capital, el colectivo cuenta con latanto en temas laborales como de Seguridad Social que, a través de la vía judicial, ayuda a reclamar a sus derechos a las trabajadoras. "", apuntan desde Colectivo Ronda que asesora a 'las kellys' desde el mes de noviembre. Para la abogada Esther Comas, el principal problema de la reforma laboral del 2012 es laque se dio a los convenios de empresa frente a los sectoriales. Según explica, ha habido una "proliferación de empresas" a través de las que se produce la contratación y que están dotadas de convenios muy básicos y con acuerdos de mínimas condiciones que, a su juicio, sonAsimismo, añade que loscontemplados en estos convenios son más bajos que los del convenio sectorial, por lo que, por lo general, es más rentable para las empresas . "Se están llenando los bolsillos a costa de nuestra salud", apuntan 'las kellys'.MEDICALIZADAS Y "LAS MUTUAS SE LAVAN LAS MANOS"'Las kellys' también aseguran que muchas de sus funciones conllevany, de hecho,. Aunque en esta legislatura el Ministerio de Trabajo ha reconocido algunas las enfermedades profesionales de 'las kellys', hay muchas relacionadas con su profesión que aún no lo están. "Las mutuas se lavan las manos", sentencian 'las kellys'.En este sentido, el abogado Nicolás Alonso lamenta que seanporque la pensión mensual que se les queda es muy baja. Incluso muchaspor "la precarización tan bestial" que padecen y porque les supone "perder dinero". "¿Qué trabajador lleva a juicio que le den un permiso de un día? El problema es", defiende Alonso.Además, desde el colectivo recalcan que a las que son más activas, "a las que reclaman lo mínimo", las empresas las "señala". No obstante, Muñoz, que según manifiesta está "vetada por dos cadenas hoteleras", anima a seguir luchando. "Reconforta ver a compañeras preguntando y asesorándose", incide, defendiendo la labor que durante estos dos años han llevado a cabo desde la asociación, que si se configuró fue porque habíaen este sector.'Las kellys', que aseveran que en el colectivo sigue habiendo "miedo a las represalias" por denunciar su situación, avisan de que. Incluso están pensado en llevar a cabo iniciativas para concienciar sobre su situación dirigidas, a los que piden que, antes de hacer una reserva, pregunten si el