Otegi defiende al diputado de EH Bildu que llamó "nazis" a los miembros de Policía y Guardia Civil

El coordinador general de EH Bildu Arnaldo Otegi , ha defendido la actuación del parlamentario de su formación Julen Arzuaga el pasado jueves en el Parlamento vasco, donde llamó nazis a los representantes de Policía Guardia Civil . Otegi cree que fuede los miembros de la asociación de Guardias Civiles y Policías Nacionalesque se encontraban presentes en la Cámara.Otegi se ha referido así, en una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, a la bronca que se produjo en debate sobre el proyecto de, y en el que Julen Arzuaga, mientras que éstos denunciaron que, "aunque mude de piel, la serpiente sigue siéndolo".Así, el dirigente soberanista ha lamentado que, debido a la, se ha hablado poco de las víctimas de abusos cometidos por las fuerzas policiales, algo que, en su opinión, "era lo que querían algunos"."Los invitó el PP , y está en su derecho, pero cómo es posible que en este país aún haya gente haciendo esos gestos, provocando.Cuando ves a gente así en el Parlamento, cuando sabes que es gente armada y que es gente que en este país ha hecho muchas cosas, puede ser normal tener un calentón", ha explicado.Además, Otegi ha considerado que lo que el parlamentario de EH Bildu dijo en la Cámara de Vitoria "fue que son de un cuerpo en concreto, que en este país, entre otras cosas, y que protestan porque estamos diciendo lo que han hecho"."Estamos hablando de lo que han hecho, y no quieren admitir lo que han hecho. Aquí a los demás se nos pide que lo admitamos todo, pero ellos no lo admiten, y", ha destacado.Por último, ha señalado que Aerzuaga no comparó a guardias civiles y policías nacionales con nazis, sino que. "No dijo que fueran nazis".