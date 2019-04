Pablo Iglesias en una entrevista con el 'youtuber' Fortfast: "¡Votad, cabrones, votad lo que queráis, pero no os quedéis en casa!"

Publicada el 08/04/2019 a las 17:10 Actualizada el 08/04/2019 a las 17:18

El secretario general de Podemos, ha señalado en una entrevista que ha concedido al youtuber Fortfast, que el 28 de abril, ante la lógica de las encuestas que desaniman a ir al colegio electoral, "no hay que quedarse en casa". "¡Votad, cabrones, votad lo que queráis,", ha recalcado.La entrevista, que tiene una duración de quince minutos y que el youtuber ha colgado en su canal, que cuenta con más de, ya ha sido visionada en pocas horas por casi medio millón de usuarios.En ella, Iglesias usa un tono distendido, con un vocabulario cercano al de los jóvenes, y realizacomo que por las mañanas, cuando se levanta, ante el espejo sólo ve las ojeras que le producen sus dos hijos y la precampaña.Además, reconoce que se tomaría una cerveza con cualquier líder de la oposición y ha recordado cuando se tomó una con Pedro Sánchez en una habitación de hotel, donde quedaban para negociar. "Cuando quedábamos al principio, siempre le decía de quedar en la sedes, pero él me citaba en hoteles, muy clandestino, entrábamos en la habitación y le decía:'", ha narrado.Durante la entrevista, Fortfast le pregunta por el momento del que see Iglesias confiesa que cuando consiguió la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 900 euros le hizo mucha ilusión porque eso "lo va a ver mucha gente".Por otro lado, el líder de Podemos, quien comenta que escucha rap, ha señalado que le gustaría que cuando sus hijos sean "más grandes", él pueda estar dedicándose a otras cosas, y ha apuntado que. "Me gustaría ser padre de mis hijos sin tener que estar todo el puto día en la televisión", dice.Además, sobre losque recibe por redes sociales, Iglesias ha reconocido que cuando ve que le odian, le afecta y no termina de acostumbrarse, aunque ha añadido que si el que te odia es Eduardo Inda (director del OkDiario) entonces "mola" porque significa que lo están haciendo bien.Durante la entrevista, el youtuber explica que Iglesias ha sido el único de los candidatos a la presidencia que ha accedido a ser entrevistado en su canal. Les lanzó la invitación a través de un mensaje de Twitter.