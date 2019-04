La brecha del matrimonio religioso: del 9% en Cataluña al 31,5% en Extremadura

Publicada el 09/04/2019 a las 12:30 Actualizada el 09/04/2019 a las 13:56

No es fácil medir la religiosidad de una sociedad. Los sentimientos recónditos se resisten a la tipificación. Y además la formulación de la pregunta puede ser deteminante para obtener un resultado u otro. Con datos de 2018 del CIS en la mano, el 68,7% de los españoles se definen como católicos. Son casi 10 puntos menos que hace una década. Pero, de estos, más de la mitad, un 56,2% no va "nunca" a misa (si no contamos bodas, bautizos y comuniones). Hay resultados que apuntan a una secularización aún más drástica. Una encuesta de Win/Gallup en 2015 sobre casi 64.000 personas llegó a situar a España como el 16º país menos religioso del mundo, con sólo un 37% que se declara religioso. Son más de 30 puntos de diferencia entre el CIS y Win/Gallup. La coincidencia cualitativa es clara:Pero su cuantificación es más complicada. Ahora bien, hay indicadores que son elocuentes, incluso más que la respuesta a una pregunta sobre adscripción religiosa. Por ejemplo, el porcentaje de bodas pasando por el altar.El santo sacramento del matrimonio trae malas noticias para la Iglesia católica española La Fundación Ferrer i Guàrdia , un referente laicista en Cataluña que toma su nombre del pedagogo y librepensador condenado a muerte tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona , ha hecho este martes público su informe Laicidad en cifras 2018, en el que pone el foco –entre otros– en el porcentaje de matrimonios por tipología.según una elaboración de la fundación a partir de datos del INE.La tendencia ha sido a lafórmula históricamente arraigada, en relación inversamente proporcional al auge de los civiles. En 1992, la relación era la opuesta: 79,4% de matrimonios confesionales y 20,6% civiles. En 2008, hace sólo diez años, el 50,3 de los matrimonios eran religiosos. HA la inversa, el porcentaje de matrimonios civiles ha pasado del 49,3% al 80,2%, 30,9 puntos más. De los matrimonios confesionales, cerca de un 97% siguen siendo católicos.Los matrimonios son un indicador fiable del grado de secularización, porque constituyen una práctica fuertemente vinculada a lo que se podría llamar "religiosidad cultural". El paso por el altar suele marcar no sólo una adhesión a la Iglesia, sino también una voluntad de criar a la descendencia con una cierta vinculación con la misma. La caída de las bodas religiosas, que además es una fuente de ingresos para las iglesias y parroquias, es común a todas las comunidades autónomas, pero no igual. Hay– Extremadura: 31,5%.– Castilla La Mancha: 30,2%.– Andalucía: 28,7%.– Región de Murcia: 26,6%.– Aragón: 23,3%.– Castilla y León: 22,1%.– Comunidad de Madrid: 21,6%.– Navarra: 20,4%.– Cataluña: 9%.– Islas Baleares: 10,4%.– País Vasco: 11,1%.– Cantabria: 13,1%.– Canarias: 13,2%.– Asturias: 15,6%.– Comunidad Valenciana: 15,6%.– Galicia: 18,3%.– La Rioja: 18,6%.La diferencia en el porcentaje de las bodas religiosas entre Cataluña (9%) y Extremadura (31,5%) asciende a 22,5 puntos.