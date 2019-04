La izquierda social une fuerzas en Andalucía para alertar contra la abstención

Publicada el 09/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 08/04/2019 a las 19:56

Como todos los fenómenos políticos, la abstención de la izquierda en las elecciones andaluzas no tuvo una sola causa . De hecho, el debate sobre el factor clave sigue abierto. El PSOE andaluz, gran derrotado de la noche, insiste en apuntar al factor catalán. Desde el PSOE federal, enfrentado a la división andaluza del partido, se apunta al desgaste del proyecto socialista andaluz. Fueron muchas cosas, algunas exclusivamente andaluzas y otras de orden nacional o incluso internacional: desconexión de parte del electorado socialista de su candidata, Susana Díaz, incapacidad de Adelante Andalucía para erigirse como alternativa,predominio de una agenda identitaria y pérdida de protagonismo de los temas sociales, cierre de eso que se dio en llamar laatenuamiento del efecto luna de miel de Pedro Sánchez,Amplios sectores progresistas y de izquierdas creen que ha llegado al momento de dejar de hacerse la pregunta, levantarse del diván yY un mensaje: la desmovilización mató a la izquierda en Andalucía y no puede –o no debe, desde su óptica– volver a producirse, porque hay demasiado en juego.Los sindicatos CCOO UGT , principales precursores del acto, Facua (consumidores), COAG UPA (ambos de agricultores), Fudepa (cooperación), Faecta (cooperativas), Laborales de Andalucía, Plataforma 8M , J ueces para la Democracia y personalidades de la cultura, la justicia, el periodismo, la ciencia y la universidad participarán este martes (18.30 en las Setas, en Sevilla) en un acto sin siglas de partidos para llamar al voto. Un regreso sin pancartas a laLos organizadores han hecho circular una convocatoria que dice "#ParticipoyDecido #28A". Está por ver su poder de convocatoria. No es fácil lograr en Sevilla éxitos en actos callejeros sin el apoyo expreso de los partidos políticos; en realidad, tampoco con su apoyo. Los intervinientes son habituales de la movilización social progresista en Andalucía, en ocasiones con larga tradición política. Entre los participantes los hay con vínculos pasados o presentes PSOE, Podemos, IU o formaciones andalucistas. El poeta, director del Instituto Cervantes, cerrará el acto. Intervendrán el actor, los escritores, el cómico, la dramaturga y cineasta, el periodista... Participarán también las líderes de CCOO y UGT en Andalucía,, además del exdefensor del pueblo andaluz, la juezay el economistaCCOO señala, ante preguntas sobre las motivaciones del acto, que se trata de responder a una "" en la que "se ponen en cuestión los valores y principios democráticos, los derechos y libertades de la ciudadanía", con un "avance de las tesis tesis ultraconservadoras y de derechas" aparejada con un "aumento de la desigualdad". "Creemos necesario hacer un llamamiento a la sociedad civil comprometida con los valores de igualdad, solidaridad y justicia", añade el sindicato.El acto es un intento de ahuyentar el fantasma de la abstención, que fue espectacular el 2 de diciembre. En las autonómicas andaluzas de 2015 la izquierda (PSOE, Podemos e IU) sumó 2.277.847 votos. En las elecciones del 2 de diciembre, 1.593.283.De 67 a 50 diputados, estando la mayoría absoluta en 55. La derecha en cambio votó más. En 2015 la suma de PP, Cs y Vox –entonces un partido irrelevante– alcanzó los 1.454.003 votantes.En diputados se fueron de 42 a 59. Hoy gobierna la Junta una coalición de PP y Cs con el apoyo de Vox, una fórmula que están abiertos a repetir en España los tres partidos tras las generales.