Villarejo prosigue con su amenazas: "¿Dónde están mis encuentros con directivos de medios relevantes y con dirigentes de Podemos?"

Publicada el 09/04/2019 a las 10:23 Actualizada el 09/04/2019 a las 10:49

Encuentros con directivos de medios

El comisario jubilado y en prisión provisionalha difundido un nuevo comunicado este martes en el que afirma que se reunió con "personas muy posicionadas" de Podemos y trabajó para gobiernos del PSOE y sin embargo, esa documentación no ve la luz porqueen torno al material que se le intervino a su detención.El comunicado, difundido a los medios por su abogado, afirma que "tras la instrucción judicial" que se sigue contra él en lapor organización criminal, extorsión, cohecho y blanqueo, entre otros delitos, "hay una mano que mece no la cuna, sino a ciertos sectores del Estado" paray utilizarle "como ariete" contra víctimas que dice, "no lo son". "¿Quién está dirigiendo verdaderamente esta investigación? ¿Quién saca, en pleno proceso electoral y justo cuando voy a declarar sobre el 11M, el caso de la tarjeta de la asistente de Pablo Iglesias, rodeada de unos hechos y circunstancias que me resultan enteramente ajenos?", señala Villarejo en relación a la pieza 10 de la causa en la que se lo investiga.En esta línea, habla dey plantea "desde cuándo se lleva investigando este asunto para que casualmente se le ofrezca ahora a Pablo Iglesias comparecer como perjudicado" y "por qué sabía él a su vuelta a la actividad política —en el mitin de la plaza del Reina Sofía— que iba a ser llamado si la causa estaba secreta". Pregunta asimismo en el comunicado "por qué sólo emergen situaciones o dossiers que afectan e inciden negativamente contra el Partido Popular o medios de comunicación críticos con el poder"."¿Dónde están mis encuentros con directivos mediáticamente relevantes y con personas muy posicionadas del partido del Sr. Iglesias? Se hablaban de cosas muy interesantes, créanme", dice el comisario desde la cárcel de Estremera. En cuanto al PSOE,y "sus gobiernos [...] por los que tantas cosas hice", llega a afirmar. "¿Por qué ese material no ve la luz? ¿Serán, de una forma casi mágica, coincidentes con los documentos que está resultando imposible desencriptar? ¿Esto no huele a un juego sucio poco digno de un país del que presumimos que es muy democrático?", dice el comisario en prisión provisional.En el comunicado, en el que, tiene asimismo palabras contra el portal informativo moncloa.com , que ha venido publicando audios y material que le relacionan con diversos delitos ya objeto de instrucción en la Audiencia Nacional. "Me pregunto por qué con unos medios de comunicación se actúa con celeridad, mandando incluso a la policía judicial, y con otros esa actuación sólo se produce cuando hay informaciones que afectan a una ministra del gobierno socialista o a la línea oficial", apunta.Cuestiona así que se "siga permitiendo" que ese medio de comunicación "de procedencia ilícita casi a diario sin que se haya hecho nada" y niega ser el suministrador del material que se difunde. "¿Acaso filtro para que me abran cada día un proceso nuevo?", dice sobre este asunto. Pone el foco en "quién está detrás" de esa web y pregunta si "no queda ningún periodista crítico que se atreva a informar de que todas las filtraciones" le "perjudican". "¿Ningún periodista independiente se atreve a investigarlo aunque resulte evidente, por la procedencia de los audios filtrados, que sólo pueden estar al alcance de organismos oficiales del Estado? No interesa, ¿verdad?", añade.