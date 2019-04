Borrell asegura que no permite "lecciones de democracia" de políticos que "no aceptarían en su país lo que pasa en Cataluña"

Publicada el 10/04/2019 a las 11:20 Actualizada el 10/04/2019 a las 12:19

"No sirve de nada especular sobre qué hacer si el independentismo llega al 65%2", algo que ve "casi imposible"

"Inexplicable" la posición de Ciudadanos

España no puede ser "un santuario" para dirigentes chavistas porque no se les puede dar inmunidad

Cree que habrá nueva prórroga del 'Brexit' y admite que Macron es el más reticente

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell , ha calificado de "sorprendente" que gente que no aceptaría en su propio país lo que está sucediendo en Cataluña trate de dar. En una entrevista en Telecinco , recogida por Europa Press,, como Die Linke en Alemania o en Francia el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon o el socialista Benoit Hamon, "que en su país no aceptarían para nada lo que pasa en España".En concreto,. "Pero quién le ha dicho que pensamos eso, naturalmente que no se resuelven con sentencias judiciales, pero hay que distinguir lo que son idearios políticos de las actuaciones que la Justicia puede considerar que infligen leyes", ha dicho.El ministro ha admitido que, permanentemente, él tiene que dejar claro en el exterior que, "importante, muy numerosa, pero menos de la mitad". En ese sentido, se ha referido a su viaje de este martes a Eslovenia y ha asegurado que el Gobierno fue "extraordinariamente amable".Sin embargo, Borrell ha explicado que no le recibió ninguna autoridad gubernamental, sino "a título personal" el presidente del país,. Con él se reunió también el martes Borrell, que le ha calificado como "gran amigo" desde la época en que coincidieron como eurodiputados.De paso, ha subrayado que a Torra tampoco le recibió nadie del Gobierno en Portugal, donde viajó, según Borrell, "para engañar otra vez a la gente", diciendo que la Constitución portuguesa reconoce el derecho de autodeterminación, cuando en realidad éste se refiere "a los territorios coloniales africanos" yBorrell ha tenido que volver a explicar sus palabras sobre la, señalando que lo que él dijo fue que "hubiera preferido que el juez encontrara otros procedimientos para garantizar que las personas imputadas no escaparan de la acción de la justicia", porque "a todo el mundo le gusta que la prisión provisional se aplique de forma cuidadosa". Eso sí, también ha insistido en que la huida del expresidente Carles Puigdemont y varios exconsejeros "y, en todo caso,Por otro lado, Borrell considera que "no sirve de nada especular" sobre qué debería hacerse si el independentismo en Cataluña llegase al 65 por ciento, porque además cree que eso es "casi imposible" ya que ". "De algo ha servido la política de desinflamación", ha señalado.Así se ha expresado cuando se le ha preguntado por las palabras del primer secretario del PSC Miquel Iceta , queBorrell, sin embargo,. Eso sí, ha reconocido que "los que todavía lo son están más radicalizados". A su modo de ver, lo que deberían hacer todos los partidos constitucionalistas es "entender que es una política de Estado evitar que el independentismo aumente".Además, en un contexto en que las encuestas arrojan cifras de un 40 por ciento de indecisos, ha llamado a "abandonar el insulto y la descalificación" y a centrar la campaña en explicar cómo piensa cada uno gobernar., ha afirmado.El ministro ha insistido en que, "gobierne quien gobierne", el Tribunal Constitucional ha dejado claro que, que recoge la unidad nacional y, por tanto no permite un referéndum de autodeterminación.Según ha dicho, con el independentismo el Gobierno ha intentado hacer tres cosas y él cree que hay que seguir haciéndolas:Preguntado entonces qué sucederá si el PSOE necesita los, ha replicado que todo dependerá del reparto de escaños. Eso sí, ha reconocido que, personalmente, él cree que. Y ha añadido que, para eso, la situación "es complicada porque han aparecido actores nuevos, algunos con mucha fuerza y otros que parece que la están perdiendo víctima de una desintegración territorial", en alusión a Podemos.En ese contexto, ha tildado de "inexplicable" la posición de Ciudadanos , que"Eso sitúa a un partido de centro fuera de juego, o le pone excesivamente a la derecha".A su juicio, lo que los de Albert Rivera y que los votantes del PSOE piensen que éste solo podrá gobernar con apoyo del independentismo.Por otro lado,porque considera "natural" que, sobre un problema complejo y "poliédrico", "distintos observadores en distintos momentos puedan emitir opiniones que puedan parecer no exactamente lo mismo".En cuanto al, ha justificado que no se hable de Cataluña afirmando que "no se dice nada distinto de lo que se dice del resto de las comunidades autónomas" ya que el sistema autonómico es el mismo para todas y el PSOE apuesta por "perfeccionarlo" frente a quienes quieren hacerlo retroceder, quitar competencias o aplicar elOtro tema que ha tratado el ministro en la entrevista ha sido el de la. Borrel ha afirmado que, porque el Gobierno no les puede garantizar ninguna clase de inmunidad si algún ciudadano decide denunciarlos ante los tribunales o si el TPI emprende acciones contra ellos., ha dicho Borrell en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. El ministro se ha expresado así el mismo día en que visita España el enviado de Estados Unidos para Venezuela Elliot Abrams, que ha abogado abiertamente por esa vía de salida para dirigentes del chavismo.Hasta ahora,Abrams tiene previstas reuniones este miércoles en el Palacio de la Moncloa con el secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea , G20 y Seguridad Global de Presidencia del Gobierno, José Manuel Albares --el principal asesor diplomático de Pedro Sánchez --, y en Exteriores con el secretario de estado de Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia.Borrell ha recalcado quetal como, según ha desvelado, también se le ha pedido.En España, ha dicho, no se puede castigar a unos hijos por lo que hacen sus padres,Josep Borrell, también ha opinado que los líderes europeos decidirán este miércoles dar a la primera ministra británica, Theresa May se apruebe, aunque ha reconocido que aún está por discutir la longitud de la prórroga.Asimismo, ha admitido que el presidente francés, Emmanuel Macron , está siendoy lo ha achacado a que Francia es el país con más tráfico fronterizo con el país. Eso sí, por eso mismo, cree que Francia tendrá que tener en cuenta las dificultades que le generará un Brexit "a las bravas" que, a su juicio, "nadie quiere".Borrell ha incidido en queempezando por los británicos, cuyo PIB se estima hoy entre 2,5 y 3 puntos menos de lo que sería si no se hubiera aprobado. "Pierden a la semana más de los 350 millones de libras que les prometieron que iban a ganar", ha dicho. La UE, por su parte, está teniendo un impacto de 0,2 puntos del PIB.Por otro lado, Borrell, que será candidato del PSOE a las elecciones europeas, ha remarcado que en esta cita "se juega el ser o no ser de Europa", ante la emergencia delque quiere desintegrar el proyecto europeo en favor del Estado nación o de entidades menores., ha advertido, bajo el liderazgo del italiano Matteo Salvini, de la Liga, y con el apoyo de actores estadounidenses -en alusión a Steve Bannon--. Borrell ha advertido de que si consiguen más de un tercio de los escaños del Parlamento pueden paralizar la toma de decisiones "y eso sería grave".